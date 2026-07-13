Огромен пожар избувна во бар во Бангкок доцна во неделата, при што загинаа најмалку 27 лица, а 22 се тешко повредени. Пожарот започнал во близина на сцената на барот во популарниот кварт Чатучак, а потоа брзо се проширил, прекинувајќи ја струјата и исполнувајќи ја просторијата со чад, велат очевидци. Снимките објавени на интернет покажуваат луѓе како врескаат додека бегаат, некои со запалена облека, низ влезната врата на „Ронг Бер На Лат Прао“.

Пожарникарите, кои пристигнале на местото на настанот веднаш по полноќ, брзо го изгаснале пожарот. Тие ги пронашле телата на повеќето жртви во бањата, каде што очигледно побарале засолниште.

Прелиминарните истраги од одделот за ублажување на катастрофи во Бангкок сугерираат дека пожарот можеби бил предизвикан од електричен краток спој во клима уредот, иако не е наведена официјална причина. Властите ветија темелна истрага.

Ова не е прв пат да се случи ваков инцидент во Тајланд. И покрај официјалните ветувања за подобрување на стандардите за противпожарна и електрична безбедност по претходните инциденти, тие сè уште често се спроведуваат лошо. Премиерот Анутин Чарнвиракул, кој го посети местото на настанот рано утрово, рече дека музичар кој настапувал кога избувнал пожарот му рекол дека имало експлозии и сите се обиделе да избегаат од чадот и пламенот.

Многу луѓе не успеале да излезат од барот бидејќи отишле во задниот дел од зградата и се обиделе да се сокријат во тоалетот. Пожарникарите, кои биле предупредени за пожарот од возач што минувал, наводно успеале да го стават пламенот под контрола за околу половина час. Сепак, и покрај нивните напори, девет мажи и 18 жени загинале. Повеќе од 60 сега се лекуваат во болница, вклучувајќи 22 кои се во критична состојба, соопштија властите.

Првичните наоди сугерираат дека поголемиот дел од жртвите починале од вдишување чад, изјави Суријачаи Равиван, директор на одделот за ублажување на катастрофи во Бангкок. Гувернерот на Бангкок, Чачарт Ситипунт, вели дека запаливите внатрешни декорации на таванот на барот можеби го олесниле брзото ширење на пожарот. Исто така, има извештаи за луѓе пронајдени во несвест во близина на излезот за итни случаи на зградата, што укажува дека можеби имало некаква опструкција, додаде гувернерот. Властите велат дека овие сугестии можат да се потврдат само преку понатамошна истрага од страна на судските службеници.

Еден мотоциклист, Сурин Џаихарн, за АФП изјави дека им помогнал на околу пет лица да избегаат од запалениот бар користејќи облека за да ги изгаснат пламените на нивните тела.

„Се чувствувам депресивно. Видов многу смртни случаи и не ја знам судбината на луѓето на кои им помогнав“, изјави тој за АФП.

Возачот кој ја известил противпожарната служба изјавил за тајландскиот новински медиум Дејли њуз дека скршил прозорци за да им помогне на две лица да избегаат.