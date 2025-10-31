Најмалку 24 мртви во Хаити, ураганот Мелиса продолжи кон Бермуда

Ураганот Мелиса, кој уби 24 лица во Хаити, опустоши цели региони на Јамајка и ја поплави Куба, денес пристигнува до Бермудските острови по неколкудневно патување низ Карибите. Климатските промени предизвикани од човекот го направија ураганот Мелиса помоќен и подеструктивен, според студија објавена во вторник од климатолози на Империјал колеџ во Лондон.

„Условите на Бермуда брзо ќе се влошат доцна попладне и навечер“, соопшти Националниот центар за урагани на САД (NHC) во својот последен извештај, додавајќи дека се очекуваат ветрови со брзина до 150 километри на час.

Од средата, Куба ги чисти своите поплавени улици покриени со ѓубре. Во Сантијаго де Куба, вториот по големина град во земјата, делови од куќи и лимени покриви се урнаа, градот е без електрична енергија, а многу далноводи лежат на земја. Кубанските власти соопштија дека ураганот предизвикал голема штета, но немало жртви.

Во Хаити, кој не беше директно погоден од ураганот, но беше погоден од обилни дождови, најмалку 24 лица, меѓу кои десет деца, загинаа, а 18 се водат како исчезнати, според новиот биланс објавен денес од ОН.

Ураганот Мелиса беше најмоќната бура што стигна до копното во последните 90 години кога ја погоди Јамајка во вторникот како ураган од категорија 5, највисоко ниво на скалата Сафир-Симпсон, со ветрови од околу 300 километри на час.