пет, 31 октомври, 2025

Најмалку 24 мртви во Хаити, ураганот Мелиса продолжи кон Бермуда

Ураганот Мелиса е најмоќната бура што стигна до копното во последните 90 години

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Wikimedia commons/GOES imagery: CSU/CIRA & NOAA

Ураганот Мелиса, кој уби 24 лица во Хаити, опустоши цели региони на Јамајка и ја поплави Куба, денес пристигнува до Бермудските острови по неколкудневно патување низ Карибите. Климатските промени предизвикани од човекот го направија ураганот Мелиса помоќен и подеструктивен, според студија објавена во вторник од климатолози на Империјал колеџ во Лондон.

„Условите на Бермуда брзо ќе се влошат доцна попладне и навечер“, соопшти Националниот центар за урагани на САД (NHC) во својот последен извештај, додавајќи дека се очекуваат ветрови со брзина до 150 километри на час.

Од средата, Куба ги чисти своите поплавени улици покриени со ѓубре. Во Сантијаго де Куба, вториот по големина град во земјата, делови од куќи и лимени покриви се урнаа, градот е без електрична енергија, а многу далноводи лежат на земја. Кубанските власти соопштија дека ураганот предизвикал голема штета, но немало жртви.

Во Хаити, кој не беше директно погоден од ураганот, но беше погоден од обилни дождови, најмалку 24 лица, меѓу кои десет деца, загинаа, а 18 се водат како исчезнати, според новиот биланс објавен денес од ОН.

Ураганот Мелиса беше најмоќната бура што стигна до копното во последните 90 години кога ја погоди Јамајка во вторникот како ураган од категорија 5, највисоко ниво на скалата Сафир-Симпсон, со ветрови од околу 300 километри на час.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Стотици илјади лица евакуирани во засолништа поради ветрови од 193 километри на час што ја погодија Куба

Стотици илјади луѓе се евакуирани во засолништа во Куба, поради ураганот „Мелиса“, јавува Associated Press (AP), а пренесува „Гардијан“. Издадено е предупредување за ураган за...
Повеќе
Подглавна секција

Ураганот Мелиса тргна кон Куба, откако ја поплави Јамајка и ја остави без струја

Ураганот Мелиса продолжи да се движи кон Куба со сила на моќна бура од категорија 4, неколку часа откако стигна до копното во соседната...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Скопјанец ѝ се заканувал на поранешната девојка дека ќе ја убие

Јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против 33-годишен скопјанец за продолжено загрозување на сигурноста од член 144 став 3 во врска со став 2 и став 1 од...
Повеќе
Главна секција

На 12 часа пред изборниот молк Клековски најави справување со фантомски осигуреници

На 12 часови пред изборниот молк, директорот на Фондот за здравствено осигурување одржа изненаден брифинг со новинарите на кој информираше дека државата ќе го прочистувала списокот со здравствени осигуреници бидејќи имало...
Повеќе
Македонија

ДИК: Да се почитува изборниот молк и сите законски процедури

Борис Кондарко, претседателот на Државната изборна комисија (ДИК) денеска на седница ги повика учесниците и медиумите да го почитуваат изборниот молк пред вториот круг на локалните избори, што започнува вечерва на...
Повеќе
Европа

Турскиот суд осуди 11 лица на доживотен затвор поради пожар во хотел во кој загинаа 78 лица

Турскиот суд денеска осуди 11 лица, вклучувајќи го и сопственикот на хотелот Гранд Картал, на доживотен затвор поради пожарот во јануари во кој загинаа 78 лица, вклучувајќи околу 30 деца. Истрагата за...
Повеќе

Скопјанец ѝ се заканувал на поранешната девојка дека ќе ја убие

Јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против 33-годишен скопјанец за продолжено загрозување на сигурноста од член 144 став 3 во врска со став 2 и став...

На 12 часа пред изборниот молк Клековски најави справување со фантомски осигуреници

ДИК: Да се почитува изборниот молк и сите законски процедури

Турскиот суд осуди 11 лица на доживотен затвор поради пожар во хотел во кој загинаа 78 лица

Македонија не е подготвена за воведувањето на данокот на јаглерод, парите ќе завршат во буџетот на ЕУ

Филипче: Нема заткулисни договори, граѓаните да гласаат по сопствено убедување

АВМУ ги потсети медиумите да го почитуваат изборниот молк од вечерва на полноќ

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Скопјанец ѝ се заканувал на поранешната девојка дека ќе ја убие

На 12 часа пред изборниот молк Клековски најави справување со фантомски осигуреници

ДИК: Да се почитува изборниот молк и сите законски процедури