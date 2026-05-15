Најмалку 24 лица, меѓу кои и три деца, се пријавени како убиени во вчерашните руски напади врз Киев, изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски, пренесува Гардијан.

Ажурирањето на бројот на жртви дојде по ноќните операции за пребарување и спасување.

„Русите практично срушија цел дел од зградата со својата ракета“, рече претседателот Зеленски по посетата на местото во Киев.

Украинското министерство за надворешни работи изјави дека тоа е „еден од најсмртоносните напади врз Киев од почетокот на целосната војна во Русија“.

Зеленски додаде: „Русија како оваа никогаш не може да се нормализира – Русија која намерно уништува животи и се надева дека ќе остане неказнета. Потребен е притисок. Украина е таа што ги брани Европа и светот за да не се шират понатаму ваквите напади, во кои се убиваат деца“.

Одделно, Русија и Украина наводно размениле по 205 воени заробеници, што Зеленски рече дека е првиот дел од поширока размена од 1.000 за 1.000.

Како одговор на новиот број на жртви од руските напади, властите во Киев го прогласија петокот за ден на жалост, со национални знамиња спуштени на половина копје низ целиот град од 3 милиони жители, објави Ројтерс. Сите забави беа откажани или одложени.

Жителите донесоа цвеќе, плишани играчки и слатки на импровизираниот споменик во уништениот станбен блок, објави Ројтерс.

