Најмалку 20 лица загинаа, а десетици се повредени откако воен товарен авион што превезувал банкноти се урна при слетување во близина на главниот град на Боливија во петокот, оштетувајќи околу десетина возила на автопатот и расфрлајќи банкноти на земја, објави Гардијан.

Снимките од локалните медиуми покажаа луѓе како брзаат да соберат банкноти, додека полицијата се обидуваше да ги растера користејќи солзавец. Властите подоцна беа видени како ги палат парите во оган на местото на несреќата.

Министерството за одбрана во соопштение наведува дека „парите транспортирани во урнатиот авион немаат официјален сериски број и затоа немаат законска или куповна моќ“. Додаваат и дека нивното собирање, поседување или користење претставува кривично дело.

Министерството за одбрана ќе започне истрага за несреќата.