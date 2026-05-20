Израелски воздушни напади убија најмалку 19 лица во јужен Либан, соопшти Министерството за здравство на Либан.

Десет од нив, меѓу кои три деца и три жени, беа убиени во еден напад што погоди куќа во градот Деир Канун.

Ова се случува помалку од една недела откако САД соопштија дека Либан и Израел се согласиле да го продолжат прекинот на огнот за 45 дена, при што двете страни треба да ги продолжат разговорите на почетокот на јуни, објави Би-Би-Си.

И покрај тоа, Израел и Хезболах продолжија да разменуваат оган, особено во јужен Либан.

Израел вели дека е насочен кон вооружената група Хезболах, но честопати се убиени цивили, вклучувајќи жени и деца. Хезболах истрелуваше ракети и беспилотни летала во северен Израел и врз израелските трупи што окупираат делови од јужен Либан.

Во вторник, израелската војска објави дека уште еден војник е убиен во напад на Хезболах во јужен Либан.

Во соопштението, либанското министерство за здравство соопшти дека покрај смртните случаи во Деир Канун, повредени се и три лица, меѓу кои и едно младо девојче.

Министерството соопшти дека уште девет лица загинале, а 29 се повредени во израелските воздушни напади врз областите Набатија и Тир.

Договорот за прекин на огнот, постигнат со посредство на САД, му дозволува на Израел да изведува напади за кои вели дека имаат за цел да се спротивстават на воените активности на Хезболах.

Израелските копнени сили продолжуваат да окупираат територијален појас што се протега на околу 10 км од либанската граница, кој го зазедоа за време на конфликтот.