Најмалку 18 загинати во напади врз полициски хеликоптер и експлозија во близина на воздухопловна база во Колумбија

Напад врз хеликоптер на колумбиската национална полиција и сомнителна експлозија при бомба во автомобил во близина на воена воздухопловна база однесоа најмалку 18 жртви, во она што колумбиските власти го опишуваат како терористички акти, пренесува Си-Ен-Ен.

Полицискиот хеликоптер бил нападнат од дрон во департманот Антиокија додека ја поддржувал рачното искоренување на нелегалните култури во областа, изјави гувернерот на Антиокија, Андрес Хулијан Рендон, додавајќи дека двајца униформирани полицајци се повредени.

Гувернерот објави видео на кое се чини дека се гледа како хеликоптерот се урива во рид. Колумбискиот министер за одбрана, Педро Арнулфо Санчез, изјави дека нападот го извршил 36-от Фронт на Централниот градски округ (ЕМЦ), дисиденти на поранешните Револуционерни вооружени сили на Колумбија (ФАРК), распуштена левичарска герилска група.

Најмалку осум лица беа убиени, а уште осум беа повредени, според претседателот Густаво Петро.

Претходно, тој посочи дека моќниот криминален синдикат Заливски клан можеби е вмешан, истакнувајќи дека нападот се случил по запленувањето на 1,5 тони кокаин во регионот Ураба во Антиокија. Но, подоцна тој го обвини 36-от Фронт на ЕМС.

Директорот на националната полиција, Карлос Фернандо Тријана Белтран, го опиша инцидентот како „терористички чин“ и рече дека полициските единици ги лекуваат ранетите.

Веста за нападот со хеликоптер дојде истиот ден кога се случи експлозија во близина на воената воздухопловна база Марко Фидел Суарез во Кали. Во експлозијата загинаа најмалку шест лица, а 50 беа повредени, соопшти локалниот здравствен секретаријат.

Колумбиските воздухопловни сили го опишаа како „терористички напад“, велејќи дека бил извршен со автомобил-бомба. Полицијата сега ги обезбедува влезовите и излезите на градот, соопшти канцеларијата на градоначалникот.

Градоначалникот Алехандро Едер рече дека службите за итни случаи ги лекуваат повредените. Тој најави награда од 400 милиони песоси (нешто помалку од 100.000 долари) за секој што ќе даде информации за нападот.

Досега никој не ја презеде одговорноста за експлозијата. Во јуни, серија напади во Кали и други градови во Каука убија најмалку седум лица, а 28 беа повредени. Во тоа време, обвинителството соопшти дека нападите биле одговор на смртта на локален лидер на дисидентите на ФАРК во 2022 година.