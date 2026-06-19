Најмалку 18 лица се убиени во јужен Либан по серија израелски воздушни напади во текот на ноќта, соопшти Министерството за здравство на земјата – додека израелската војска вели дека се убиени четворица нејзини војници.

Израелските одбранбени сили (ИДФ) соопштија дека цел на нападите биле милитанти и инфраструктура поврзана со вооружената група Хезболах, поддржана од Иран.

Ова се случува еден ден откако САД и Иран потпишаа договор со цел да се стави крај на конфликтот на Блискиот Исток, вклучително и траен прекин на непријателствата во Либан, објави Би-Би-Си.

И Израел и Хезболах извршија напади едни против други откако беше објавен договорот, што покренува прашања за иднината на примирјето меѓу САД и Иран.

Договорот меѓу САД и Иран повикува на прекин на непријателствата на сите фронтови и на почитување на територијалниот интегритет и суверенитет на Либан.

Сепак, Израел изјави дека нема намера да ги повлече своите сили од Либан и инсистираше дека конфликтот со Хезболах е одделен од војната против Иран.

Либанската државна новинска агенција го опиша ноќното бомбардирање низ округот Набатија во јужен Либан во четврток како едно од најинтензивните во војната, со најмалку 18 убиени, 33 повредени и неколку погодени згради.

Либан беше вовлечен во војната меѓу Израел, САД и Иран кратко по нејзиниот почеток, при што Хезболах испука ракети врз Израел како одмазда за нападот во кој беше убиен врховниот лидер на Иран.

Израел одговори со бомбардирање низ Либан и инвазија на значаен дел од југот на земјата, со цел да ги потисне борците на Хезболах од својата северна граница.

Според Министерството за здравство на Либан, најмалку 3.783 лица се убиени, а 11.699 други се ранети од почетокот на последниот конфликт.