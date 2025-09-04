Најмалку 15 лица загинаа во несреќа на градската жичница „Глорија“ во Лисабон

Најмалку 15 лица загинаа, а 18 беа повредени кога вагон на градската жичница „Глорија“ во Лисабон, една од најпопуларните туристички атракции и симболи на градот, излета од шините и се урна, изјави портпаролот на службата за итна медицинска помош.

Властите не ги идентификуваа жртвите ниту ги открија нивните националности, но рекоа дека меѓу загинатите има некои странски државјани. Пет лица се тешко повредени, рече портпаролот.

„Ова е трагичен ден за нашиот град. Лисабон е во жалост, ова е трагичен, трагичен инцидент“, изјави за новинарите Карлос Моедас, градоначалник на португалската престолнина.

Владата на Португалија денеска го прогласи за ден на национална жалост.

Снимките од местото на настанот ја покажаа уништената жолта жичница слична на трамвај, која ги превезува луѓето нагоре и надолу по стрмниот рид во португалската престолнина. Службениците за итни случаи ги извлекуваа луѓето од остатоците.

Претседателот Марсело Ребело де Соуза во соопштението изрази жалење за трагичната несреќа, изразувајќи надеж дека властите наскоро ќе утврдат што ја предизвикало несреќата.

Полициските истражители го прегледуваа местото, а канцеларијата на генералниот обвинител соопшти дека ќе отвори формална истрага, како што е вообичаено при несреќи во јавен превоз.

Линијата, која е отворена во 1885 година, го поврзува центарот на Лисабон во близина на плоштадот Рестаурадорес со Баиро Алто (Горна четврт), познат по својот жив ноќен живот.

Тоа е една од трите жичници што ги управува општинската компанија за јавен превоз „Карис“ и ја користат туристите, како и локалните жители.

Карис во соопштението изјави дека сите протоколи за одржување се спроведени, вклучувајќи месечни и неделни програми за одржување и дневни инспекции.

Линијата „Глорија“ превезува околу 3 милиони луѓе годишно, според градското собрание.

Нејзините два вагона, секој способен да превезува околу 40 лица, се прикачени на спротивните краеви на транспортен кабел со влечење обезбедено од електрични мотори на двата вагона.

Вагонот на дното од линијата очигледно бил неоштетен, но видео од минувачи емитувано од CNN Portugal покажува како се тресе силно кога другиот излетал од шините и неколку патници скокале од неговите прозорци и луѓе викале.