Најмалку 12 лица загинаа во руски напад со дрон врз автобус што превезувал рударски работници во централно-источниот украински регион Дњепропетровск, соопшти Државната служба за вонредни ситуации на Украина, пренесува Градијан.

Автобусот се движел на околу 65 километри од фронтот, според полицијата. Фотографии објавени од Државната служба за вонредни ситуации на Украина прикажуваат, како што изгледа, празен автобус, со искршени странични прозорци и шофершајбна што виси од предниот дел.

Најголемата приватна енергетска компанија во земјат, ДТЕК соопштија дека загинатите се враќале од еден од рудниците на компанијата по завршување на нивната смена.

„Непријателски дрон удри во близина на службен автобус на компанијата во реонот Павлоград. Според првичните информации, 12 лица се убиени, а уште седум се повредени“, напиша на Телеграм шефот на регионалната воена администрација, Олександр Ганжа.

Во претходен ноќен напад со дрон во истиот регион биле убиени маж и жена во централниот град Днипро, соопшти Ганжа во претходна објава. Исто така, дрон погодил породилиште во јужниот регион Запорожје во неделата, при што биле повредени најмалку седум лица, меѓу кои и две жени кои биле на лекарски преглед.

Нападите се случија истиот ден кога требаше да заврши едностраното намалување на руските напади врз Украина, што претходно го најави американскиот претседател Доналд Трамп. Тој во четвртокот изјави дека Владимир Путин се согласил да ги запре нападите врз Киев и „различни градови“ за време на студеното време.

Сепак, условите на договорот со рускиот претседател не беа јасни, а Кремљ не го поврза наводното примирје со временските услови.

Втората рунда разговори меѓу претставници на Русија, Украина и САД, за планот изготвен од Вашингтон за завршување на речиси четиригодишната војна, ќе започне во среда, изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски во неделата.

Еден од највисоките пратеници на Путин, Кирил Дмитриев, во саботата одржал ненадејни разговори со американски претставници во Флорида, без присуство на Украина. Меѓу американските учесници биле специјалниот пратеник на Трамп, Стив Виткоф, министерот за финансии Скот Бесент, зетот на Трамп Џаред Кушнер и висок советник во Белата куќа, Џош Груенбаум.

Ниту Кремљ ниту САД не ги потврдија новите датуми за разговорите, за кои Зеленски рече дека ќе се одржат на 4 и 5 февруари во Абу Даби.

САД тврдат дека се блиску до посредување договор за ставање крај на конфликтот – најсмртоносниот во Европа од Втората светска војна – но ниту Москва ниту Киев досега не успеале да постигнат компромис околу клучното прашање за територијата.

Русија, која контролира околу 20 проценти од украинската територија, бара целосна контрола врз источниот регион Донецк како дел од каков било договор и се закани дека ќе го заземе со сила доколку преговорите пропаднат.

Украина предупреди дека отстапувањето територија само ќе ја охрабри Москва и дека нема да потпише договор што нема да ја спречи Русија повторно да нападне. Многу Украинци сметаат дека идејата за предавање територии што нивните војници ги бранеле со години е неприфатлива.

Првата рунда разговори за американскиот план, одржана минатиот петок и сабота во Абу Даби, не донесе значаен напредок.