Најмалку 12 Палестинци, меѓу кои шест деца и две жени, загинаа во израелски воздушни напади врз Појасот Газа денес, објави Гардијан.

Нападите погодиле станбена зграда во градот Газа и шаторски камп во Кан Јунис. Според болницата „Ал Шифа“, во северниот дел на Газа загинале мајка, три деца и уште еден член на семејството.

Болницата „Насер“ во Кан Јунис соопшти дека во нападот во кампот загинале седум лица. Израелската армија извршила и дополнителни напади и издала наредба за евакуација на објект во Кан Јунис, најавувајќи нов удар.

Нападите се случуваат и покрај договорот за прекин на огнот постигнат во октомври.

Министерството за здравство во Газа соопшти дека од почетокот на прекинот на огнот на 10 октомври, повеќе од 500 Палестинци биле убиени. И покрај честите прекршувања на договорот, преговорите за втората фаза од прекинот на огнот продолжуваат.

Втората фаза предвидува разоружување на Хамас и предавање на управувањето со Газа на тело назначено од американски претседател Доналд Трамп.