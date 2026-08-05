Осум од најголемите нафтени компании собраа профит од над 90 милијарди долари за само три месеци, бидејќи конфликтот во Иран ги зголеми цените на енергијата, а климатската криза предизвикана од емисиите предизвика смртоносни топлотни бранови. Неочекуваните профити од војната повторно ги разгореа повиците до супер-големите компании за нафта и гас, како што се Сауди Арамко и БП, да платат за еколошката штета предизвикана од заработката од човечката беда и да финансираат брза транзиција кон обновлива енергија.

Анализата на Гардијан покажа дека осумте котирани производители на нафта заработиле речиси 93 милијарди долари во трите месеци до крајот на јуни – првиот целосен финансиски квартал откако војната меѓу САД и Израел против Иран предизвика пораст на глобалните цени на нафтата до максимум над 126 долари за барел.

Компаниите го искористија најголемото нарушување на снабдувањето со фосилни горива во историјата на пазарот за речиси да го удвојат својот комбиниран профит од нешто помалку од 50 милијарди долари во истиот период минатата година, а активистите предупредуваат дека милиони домаќинства остануваат да ја платат цената во повисоки сметки и климатски хаос.

Податоците сугерираат дека осумте нафтени компании – Арамко, БП, Шел, Еквинор, Тотал Енерџис, Ени, Шеврон и ЕксонМобил – оствариле профит од над 700.000 долари секоја минута во текот на пролетниот квартал.

Иако нивните пазарни проценки се зголемија за околу 600 милијарди долари на над 3 билиони долари, температурите се зголемија кон серија смртоносни топлотни бранови, сите направени веројатно поради согорувањето на фосилните горива.

Емисиите на јаглерод од најголемите светски компании за фосилни горива беа директно поврзани со фатални периоди на топло време за прв пат, според научна анализа објавена минатиот септември. Таа откри дека емисиите од која било од 14-те најголеми компании биле доволни за да предизвикаат повеќе од 50 топлотни бранови што инаку би биле практично невозможни.

Најголемите профити од нафта во пролетниот квартал ги оствари државната нафтена компанија на Саудиска Арабија, Арамко, која објави зголемување од 34% на својот квартален нето приход на повеќе од 33 милијарди долари, дури и кога нејзината инфраструктура беше оштетена од напади со беспилотни летала и ракети од иранските и силите на Хутите.

Производството на фосилни горива на „Сауди Арамко“ ја направи одговорна за повеќе емисии на јаглерод од која било друга компанија во историјата, според базата на податоци „Карбон Мејџорс“, по што следат „Шеврон“ и „ЕксонМобил“, а „Шел“ и „БП“ се меѓу првите 10. Саудиска Арабија со децении водеше успешни напори за блокирање и одложување на меѓународната акција за климатските промени.

Во вторник, „БП“ стана една од последните големи нафтени компании што ги објави своите резултати за периодот од април до јуни, објавувајќи квартална добивка од 5,73 милијарди долари – највисока од првата година од целосната војна на Русија против Украина и повеќе од двојно поголема од 2,5 милијарди долари во претходните три месеци.