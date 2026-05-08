Дејвид Атенборо денеска наполни 100 години и изјави дека бил преплавен од честитки и им се заблагодари на добронамерниците. Тој рече дека се надевал дека ќе го прослави својот 100-ти роденден тивко. Наместо тоа, пресвртницата ќе биде одбележана со настан во живо во Ројал Алберт Хол, емитуван на Би-Би-Си Уан, со музика од неговите програми, како и приказни и размислувања од јавни личности и водечки застапници за природниот свет.

Во снимена аудио порака споделена во четврток вечерта, Атенборо рече: „Мислев дека ќе го прославам мојот 100-ти роденден тивко, но се чини дека многумина од вас имале друга идеја.

„Бев целосно преплавен од честитките за роденден, од групи од предучилишна возраст до жители на домови за стари лица и безброј поединци и семејства од сите возрасти. Едноставно не можам да одговорам на секој од вас поединечно, но би сакал да ви се заблагодарам на сите искрено за вашите љубезни пораки.“

Водителот, чиј звучен глас ги опишува чудата на животот на Земјата за милијарди луѓе, инспирираше глобални напори за заштита на дивиот свет за време на живот кој се совпадна со масовното истребување и распаѓањето на стабилната клима.

За да го одбележи неговиот роденден, Природонаучниот музеј именуваше новооткриен вид паразитска оса – Attenboroughnculus tau – по него и организира импресивна изложба, „Нашата приказна со Дејвид Атенборо“.

Во Кју Гарденс, персоналот сними роденденска порака во која му оддава почит и ги повикува луѓето да го почитуваат Атенборо со поголема грижа за растенијата и габите. Австралискиот музеј ќе му оддаде почит на својот патрон нудејќи бесплатен влез на новата изложба, „Крвопијци: Вампири на природата“.

Почитувањата пристигнаа од светот на науката, политиката и популарната култура. Натуралистот Крис Пакам рече: „Тој е најголемиот жив водител и беше најголемиот амбасадор за животот на Земјата што планетата го има и некогаш ќе го види. И, подеднакво важно, тој е фин човек, ентузијаст, страствен натуралист и паметен и промислен комуникатор. И го сакаме затоа што му веруваме затоа што тој секогаш ни ја кажувал вистината каква што ја знаеме. И какво наследство е тоа!“

Актерот Иан МекКелен рече дека Атенборо ги сумирал „најдобрите работи за Би-Би-Си“, правејќи сериозни програми за популарна публика. „Неговата способност да ги искаже сопствените ентузијазми е многу драгоцена и тој им донесе таква радост на толку многу луѓе“, рече тој.

Атенборо е признат како совршен раскажувач, чија оскудна нарација, драматичен тајминг и чувство за хумор ги поврзуваат гледачите со екосистемите од Амазон и Атлантикот до Арктикот и африканската савана. Тој е страствен застапник на природниот свет.

Благодарение на сеприсутноста на телевизијата и револуционерната работа на Одделот за природна историја на Би-Би-Си, Атенборо е веројатно најдоверливиот толкувач на други видови во човештвото. Тој е сигурно еден од најпопуларните Британци, според анкетите.

Аластер Фотергил, од продуцентската куќа „Силвербек Филмс“, рече: „Работата со Дејвид во текот на децениите беше една од најголемите привилегии во мојот живот. Пред него, телевизијата за дивиот свет често се сметаше за образовна програма, но Дејвид ги донесе чудата на планетата во дневните соби на луѓето на сосема нов начин.

„Одеднаш, публиката насекаде се грижеше за местата и животните што никогаш порано не ги виделе. Не само што внесе уникатно чувство на чудење и емоции во овие приказни, туку им даде и на публиката огромно чувство на одговорност кон планетата.“

Атенборо е роден во Ајлворт, западен Лондон, во 1926 година и израснат во близина на Лестер, талкајќи по селата во своето детство, возејќи велосипед километри за да стигне до шумите каде што можеше да најде фосили под карпите.

По престоите во морнарицата и издаваштвото, тој аплицираше за работа во Би-Би-Си во 1950 година и наскоро почна да снима нефиктивни фактички програми, вклучувајќи серија од зоолошката градина во Лондон. Тој брзо се искачи во институцијата и беше назначен за контролор на Би-Би-Си 2 во 1965 година, позиција од која подоцна ги нарача првите епизоди на програми како што е „Тестот за стариот сив свирче“, како и развивањето на значајната документарна серија „Цивилизација“.

Но, неговиот примарен интерес беше насочен кон дивиот свет и снимањето документарни филмови, што во 1979 година доведе до серијата од 13 дела „Живот на Земјата“. Во една призната епизода, тој имаше неочекувано блиска средба со возрасен мажјак горила во Руанда. Во еден смирен монолог, тој им потсети на гледачите: „Се чини навистина многу неправедно што човекот го избрал горилото да симболизира сè што е агресивно и насилно, кога тоа е единственото нешто што горилата не е – а тоа ние сме“.