На 4 јули, Соединетите Американски Држави го одбележуваат Денот на независноста, празник што оваа година има уште поголемо значење, бидејќи земјата слави 250 години од потпишувањето на Декларацијата за независност.

Покрај традиционалните огномети, паради и семејни собири, многу љубители на видеоигрите го одбележуваат празникот и преку наслови кои ја доловуваат американската историја, воена моќ, борбата за слобода и нормално патриотскиот дух. Во продолжение издвојуваме неколку видеоигри кои најдобро го отсликуваат патриотизмот на САД и секоја година повторно стануваат актуелни за Денот на независноста.

Fallout 76

Fallout 76 е веројатно една од најпатриотските игри некогаш направени, но можеби нема да го забележите тоа на прв поглед. Во оваа игра, преземате контрола врз Wastelander кој го истражува постапокалиптичниот хаос што е Америка по паѓањето на бомбите, но сè е тематизирано околу тристогодишнината, што е 300-тиот роденден на САД што се слави во 2076 година.

Сè е базирано на обнова на Америка откако ќе дојде крајот, потпирајќи се на добронамерни преживеани кои пораснале во трезор под земја за да ја вршат тешката работа, чистејќи ја пустелијата од гадни мутанти и напаѓачи. Преплавена е со американска содржина, има многу политика во игра, па дури има и топови, огномет и облека што можете да ја носите за активно да го прославите 4-ти јули.

Assassin’s Creed 3

Assassin’s Creed 3 е, за некои, најдобриот влез во легендарниот акционен серијал што дебитираше пред повеќе од дваесет години. Сместена е во Американската револуција, а вие ја преземате контролата врз Конор, полу-домороден млад човек кој случајно наидува на древен ред на атентатори откако неговиот живот е распарчен на парчиња.

Иако Конор не се согласува целосно со Континенталната армија на Џорџ Вашингтон, тој поминува добар дел од играта поддржувајќи ги, а местото и настаните што ги доживуваат играчите ги носат до срцето на темелите на овие големи Соединети Американски Држави.

The Division 2

„The Division 2“ е технички уште една постапокалиптична пукачка игра, базирана на концептот на биолошко оружје кое се ослободува во Соединетите Американски Држави за да ја доведе земјата на колена. Играте како агент на „Дивизија“, заспан агент скриен меѓу населението за да се крене и да се бори во ваква ситуација.

Како MMO „The Division 2“ е изградена на платформа фокусирана на мултиплеер, што значи дека ќе наидете на други кои се обидуваат да воспостават ред во Вашингтон додека ја истражувате играта. Играта е долга, предизвикувачка и се одликува со високо ниво на прилагодување, повеќе начини на играње и сè уште се ажурира од Ubisoft денес, речиси седум години по лансирањето.

Homefront: The Revolution

Homefront: The Revolution не е најкритички признаената игра на оваа листа, но има патриотска атмосфера во центарот на целиот циклус на играње. Во оваа игра, се наоѓате меѓу група на отпор која се обидува да ја врати американската независност од инвазивна и окупаторска корејска воена сила.

Ако некогаш ви се допаднало нешто како Red Dawn или Freedom Fighters во минатото, или ако сте биле обожавател на оригиналната игра Homefront од 2011 година, веројатно ќе ви се допадне The Revolution. Тоа е грубо решена герилска игра каде што го играте агресивниот аутсајдер кој се обидува да го ослободи вашиот народ и вашата земја, и е супер евтина за купување токму сега.

Red Dead Redemption 1 и 2

Границата, Стариот Запад, ерата на Пионерите, како и да ја наречете, најдобро ќе ја најдете во Red Dead Redemption и иконското продолжение што беше објавено во 2017 година. Во оваа игра, можете да јавате коњ низ отворените рамнини, да се соочите со бандити со мноштво легендарни оружја и да ловите, рибарите, ограбувате и да се борите со сета сила. Тоа е олицетворение на слободата.

Можеби не е толку патриотско, со оглед на тоа што луѓето во кои играте се борат против естаблишментот и Човекот, но раѓањето на американскиот идентитет е вкоренето во овој период, а каубојската приказна е американска како пита од јаболка, како што велат!

Wolfenstein 2: The New Colossus

Wolfenstein 2: The New Colossus можеби не е најдоброто место за почеток на серијата, но е најдобрата игра за оние кои бараат доза патриотизам во своите гејмерски навики на овој 4-ти јули. Во The New Colossus, ја преземате контролата врз озлогласениот Б.Ј. Блажкович, борејќи се на домашен терен против фашистичката окупација на Соединетите Американски Држави.

Тоа е брутална, алтернативна историја во својот најдобар облик и е застрашувачка слика за тоа што би било ако работите се одвиваа поинаку пред околу осумдесет години. Преполна е со американска историја и ви дава чувство на борба за она што е исправно, а тоа е ослободувањето на вашата некогаш голема нација.

Broforce

Broforce е акциона игра без ограничувања во која играчите контролираат „брат“ за да спасат други „браќа“ и да предизвикаат апсолутен хаос во светот околу нив. Тоа е игра со странично скролување, трчање и пукање, со високооктанска енергија и изобилство од уништување, и е најдобрата пародија што е самопрогласена „ода на слободата“.

Дури е наречена и „најпатриотската игра“, а во Broforce ќе го уништите секој што ќе се осмели да ја загрози слободата и демократијата, а сето тоа додека користите брановидни мускули за да ракувате со импресивно оружје и специјални способности.