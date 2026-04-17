По бројните долги стримови на девелоперите од Bethesda се најавени огромен број промени кои ќе ја променат играта Elder Scrolls Online од корен со голем број на новитети како и иновативни нови системи.

Elder Scrolls Online е практично онлајн продолжението на ултра популарната RPG игра Skyrim за која имаме повеќе написи. Следи сосема нова сезона наречена Season Zero во играта, а за сите позитивни промени во играта може да прочитате во продолжение.

Девелоперите на долго и широко зборуваа во детали за време на стримовите што се одржуваа во голем број за измените и додатоците на играта особено за тоа што доаѓа во долгонајaвуваните апдејти наречени Update 50 и Update 51.

Што се однесува за Динамичните настани -„Dynamic Events“ што првично се појавија во играта RIFT како начин на левелирање надвор од линеарно квестање, а беа усовршени како главна карактеристика во Guild Wars 2, сега во Elder Scrolls Online сакаат да ја прекршат формулата на тепање бранови чудовишта и голем бос потоа -што беше моделот за овој тип на настани присутен потоа во голем број ММО-а a првоприсвоен во World of Warcraft и Black Desert Online и многу други по успешноста на Guild Wars 2, систем сè уште присутен и во најнови игри од ист тип како што е моменталниот хит што го револуционизира жанрот играта Where Winds Meet.

Во Elder Scrolls Online овие настани се наречени Dinamic Encounters и девелоперите се трудат да бидат што покреативни во начинот на кои тие ќе се одвиваат, на пример покажаа замок запален од бандити кои ги истребувате и ги спасувате заложниците и заедно со нив со кофи вода го гаснете пожарот и најавија и друг динамичен евент кој е базиран на цел сет на фази во вид на квестлајн каде на крајот се соочувате со „Вампирски Лорд“. Исто така сите овие настани на кои налетувате шетајќи низ мапата се иновираат со цел што повеќе да не бидат нешто што е веќе видено во претходни игри или во самата игра. Задача што од креaтивен аспект не е лесна за дизајнерите на игри кои се условени да го комбинираат генеричното и иновативното да ги задоволат сите играчи.

Кога веќе се спомнаа вампирите мора да се напомене дека врколаците или вукодлаците според правилото во Скајрим -ако се има „ликантропија“ (ако сте врколак) не можете да бидете заразени со вампиризам што ги прави најдобри ловци на вампири. Но во ESO врколаците станаа особено омилени во PvP и во сите фази од играта кога се менува „Метата на играта“ излегува „билд“ за нив што е неприкосновено помоќен од обичните нормални билдови. Затоа и во текот на играта девелоперите и често го аптејтираат изгледот на врколаците да изгледаат по кул и со нови анимации:

Исто така ќе има нов систем наречен Ветеран Систем особено за PvP каде слично како во Battle Pass сетинг, иако не се работи за Battle Pass се левелира вашиот лик како прогресирате во активности особено што се однесува до борбите со други играчи. Се стекнуваат нови појачувања на статистики на ликот да удира побрзо и посилно и со магии и со оружја, но во повисоките левели се добиваат и визуелни ефекти при ударите што ќе бидат екслузивни за одредени сезони, титулите што се стекнуваат првично важат само за дадена сезона а потоа ги губите -освен ако не излевелирарате во Ветеран Системот до крајните степени и не ги освоите перманентните титули што ви остануваат засекогаш.

Визуелните анимации не се екстраваганти и прикажаа две каде се добива ефект на горечки пламен со штит и пурпурен магиски траг кога се замавнува со дворак меч. Но сепак ново левелирање е секогаш добродојдено во играта- дека секоја акција што ја правите во играта ви додава на статистики -пример ако трчате долго ви се појачува издржливоста („Stamina“) ако скокате често ви се појачува скилот за акробации.

Овој концепт на играта сè што ќе направите- да левелирате различни карактеристики е и темелот поради кој играчите ја ценат и сакаат оваа игра, систем кој ретко е толку темелен во други игри. Бидејќи Ветеран Системот ќе биде важен за PvP односно борењето против други играчи -во изработка е и нова снежна мапа со средна величина за која според големината играчите сметаат дека ќе биде намената за 20 против 20 играчи, но многу потсетува на моделот за Epic Battlegrounds од World of Warcraft поконкретно зоната Winter’s grasp во WoW со намалена големина, а и наликува и на други зони од овој тип како Alterac Valley само во скратена големина.

Најавени се реорганизации на ланците квестови за „Dark Brotherhood“ и „Thieves Guild“ фракции кои се до ден денешен едни од најинтересните во играта затоа што ја тестираат етичноста и моралниот компас на хуманост на играчите според нивните постапки и ќе нудат алтернативни краеви.

Различни завршетоци ќе има и во нов вид активности што ќе се вментат – системот на Гласини -Rumors ќе биде еден вид детективска приказна во играта каде со мал број информации откривате случаи патувајќи низ целата мапа на различни локации и ако ги завршите -ги добивате првичните постери од таблата за огласување во трите главни града од каде почнува сè што можете да ги закачите во својот дом како слики на ѕид-како знак за тешко завршено достигнување и спомен, овој тип детективски квестови ќе бидат екстремно тешки за завршување ако одберете најтешко од трите нивоа на тешкотии. Сепак се шпекулира дека можат да бидат упропастени со тотални идни видео водичи на јутуб од самите играчи- кои само ќе треба да се имитираат за да се завршат во иднина како ќе се развие овој аспект на играта. Но се очекува првично да биде предизвикувачки дел од играта каде многумина “ќе заглават” во напредувањето. Целта е играчите да искусат што повеќе различни зони низ огромните области ширум светот на играта од кои некои се изненадувачки преработени со новитети -цел за која и варитетот на активности за дневни квестови е проширен во вид на сите активности што се прават во играта.

Во секоја ММОРПГ игра кога има драстични и големи промени и во PvP и во PvE излегуваат нови маунти -односно суштества за јавање и животни придружници -според „Data mining“ на „Model Viewer“-ерите за играта ESO на јутуб протекоа информации за како ќе изгледаат новите суштества што ќе може да ги јавате како коњи -со многу варитети во дизајнот на волци, тигри, елени, диносауруси итн. И миленичиња што не се за јавање-како супер детално сработени петови: мачки, кучиња и птици со егзотичен изглед што не се борат, но ве следат насекаде:

Сепак заедницата на играта е пријатно изненадена од новитетите, се работи за заедница играчи -која за разлика од повеќето MMO-a има навистина стабилна популација со години која е и целосно многубројна и присутна во играта, токму поради тоа што оваа игра “нема крај” и напредокот е во многу правци и активности- е една од малкуте MMO-a каде “секогаш има луѓе” на сите страни во било која зона да прошетате среќавате други играчи, што неможе да се рече за повеќето други MMO-a каде популацијата и посетеноста варира периодично.

Играта Elder Scrolls Online моментално чини 20 евра за базичната игра, но често е на промоција каде чини само 10 евра на Steam и може да се игра временски неограничено без месечна претплата, но постојат и опции за докупување зони и кампањи и претплата за бонуси за играчи што долгодишно ја играат. Но е игра која евтино ја купувате еднаш и може да пружи доста забава со пријатели без да доплаќате никогаш повеќе во иднина.