Tomb Raider или ликот на Лара Крофт е еден од најинспиративните ликови во видеоигрите особено за гејмерките и секогаш присутен лик имитиран на косплеј и маскембали кај нас и ширум светот од женската популација на играчи на видеоигри.

Најавени се две нови игри од кои Tomb Raider Legacy of Atlantis е римејк на првата Tomb Raider игра, што ќе биде преработена и со многу новитети и додатоци. Втората најава на Game Awards 2025 беше дека ќе видиме и сосема нова игра со многу нови содржини и сосема ново продолжување на приказната наречена Tomb Raider: Catalyst.

Фановите на овој серијал, ги има многу и помеѓу женската и помеѓу машката популација на гејмери, се драстично заинтересирани и дури возбудени што првата игра во серијалот ќе биде преработена.

Игра која своевремено беше меѓу првите 3D игри од перспектива на трето лице каде ликот се гледа целосно од позади грб – во време кога платформските игри, лавирнтите и „Думоидните игри“ беа устоличени во гејмингот.

Не е случајно што ултра успешната GTA 5 има иста перспектива гледање на ликот во трето лице и што цел Assassin’s Creed серијалот исто така ја употребува овааа гледна точка, како и повеќето MMO игри. Но се очекува самата игра да биде со огромно ниво на филмски реализам додека се игра – како што е прикажано на следното видео.

Баш поради носталгијата од тинејџерството дури и сега возрасните гејмери со нетрпение ја очекуваат преработката на играта. Следното видео е хронолошката графичка еволуцијата на Tomb Raider игрите од 1996-2023 година каде на почетокот од видеото се гледа како изгледаше своевремено првата игра.

Се очекува овој римејк да биде драстично добар дека долго се работи на него, а и има огромна носталгија за повеќето сега возрасни гејмери дека ги врзува со спомени за зачетокот на игрите со перспектива од трето лице. И самата мистичност на истражувањето фантазиски археолошки локалитети од минати цивилизации што имале понапредна технологија, механизми со стапици, во обраснати со зеленило храмови во сред прашуми каде роварат и диносауруси заборавени од цивилизацијата.

Што и е премисата што го направи овој серијал толку популарен. А самиот гејмплеј во Tomb Raider игрите бил секогаш неприкосновено забавен -а загатките се предизвикувачки и најдобро е кога сами ќе ги решите од почеток до крај без да гледате Playthrough на YouTube. Се добива чувство на сатисфакција и вистинска авантура со доста добра акција додека се игра било која игра од овој серијал.

Што се однесува до продолжението на приказната сега за сега откриен е само трејлерот за најновата сосема различна игра во овој фантазиски универзум на Лара Крофт, ова е трејлерот за играта Tomb Raider: Catalyst најавена дури за 2027 година.