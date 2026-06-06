На настанот Summer Game Fest 2026 беше најавena играта во изработка „Guild Wars 3“. Дејството во играта ќе се случува 1000 години пред настаните во „Guild Wars 1“ која неодамна доби најнова обработка наречена „Guild Wars Reforged“ за што можете да прочитате овде. Што се однесува до „Guild Wars 2“ – видеоигра за која имаме повеќе написи на следниот линк, се очекува да биде активна и да се додаваат полека и новитети и во првата и во втората игра вклучително и нивните експанзии и додатоци.

Со доаѓањето на „Guild Wars 3“ девелоперите „Аренанет“ ветуваат дека играта ќе биде „модерна револуција во MMO жанрот“. Нешто што веќе го прави играта „Where Winds Meet“ за која имаме повеќе написи тука. Што се однесува до стандарните карактеристики за патување низ прекрасна природа, ќе има глајдање, летање и јавање моунти и во „тројката“ од „Guild Wars“ серијалот.

Но, она што директно го копира од „Where Winds Meet“ е мобилноста на ликот кој може да патува на големи далечини со забрзано трчање и искачување (што се надградува преку прогресирање во играта), потоа да може да се патува без да користи „превозни средства“.

Изгледот на графиката на околините е импресивен, но играчите не можеа а да не забележат дека анимираноста на ликовите и стилот е видоизменет и кореспондира со помлади генерации. Така, ликот на човекот е направен во стрип стил како и малку извитоперен во стилот на најновите „Pixar“ анимирани филмови.

Областа „Orr“ која во „Guild Wars 2“ е андед област со чудовишта, во „Guild Wars 3“ ќе биде претставена каква била пред да стане таква. Исто така, во „тројката“ ќе бидат присутни основните човечки богови како најпрепознатиливите: Балтазар-богот на војната и онот, Двајња-божицата на лечењето и светлината и воздухот, Меландру-божицата на природата и земјата, Лиса-божицата на илузијата и убавината и Грент:богот на смртта и ледот. Што се однесува до Кормир – смртничка која стекнува статус на божество, таа нема да фигурира во тројката.

Во „Guild Wars 3“ ќе биде раскажано дејство пред сите настани во првите две игри и нивните експанзии. Од бизнис аспект, приказната за потеклото на цел еден свет поставен како претходник („prequal“) на сè во наративот досега е секогаш успешна варијанта за видеоигра. Затоа и многу девелопери на видеоигри сè уште често ја употребуваат таа шема за “prequel sequel“ варијанти.

За бета тестирањето на Guild Wars 3 може да аплицирате веднаш на главниот сајт на „Аренанет“, но тоа е најавено да се случи за отприлика цела година и повеќе од сега, односно на есен во 2027 година.