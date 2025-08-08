Најавена е играта Darksiders 4 што ја продолжува приказната од Darksiders 1

Darksiders 4 е игра од девелоперите Gunfire Games чијшто тизер трејлер беше објавен на настанот за промовирање игри на THQ Nordic. Иако има досега три игри во серијалот, играта продолжува таму каде што застана дејството во првата игра. Вториот и третиот дел се со различен протагонист и инспирирани од стрипот Deathdealer од Френк Фразета за изгледот на еден од четирите јавачи на апокалипсата и се поприлично во хеви метал стил.

Додека Darksiders 1 изгледаше повеќе како генерина акциона игра во трето лице за тој период односно во 2010 година и главниот јунак War не беше оригинален. Ова е краткиот трејлер за Darksiders 4 којшто го скоро го привлече вниманието на играчите ширум светот:

сушност за изгледот на ликот War -јавачот на апокалипсата се влече инспирација од ликот на Артас Менетил во Warcraft 3 (излезена 2002 година).Ова се две слики што ја прикажуваат огромната сличност.

Ова е јавачот на апокалипсата War од Darksiders 1:

A ова е Артас Менетил во Warcraft 3:

Што се однесува за гласовниот актер Лиам Обрајен што го синхронизира гласот на ликот War, се работи за употреба на истиот глас и интонација што ги употребува за ликовите: Илидан Стормрејџ од World of Warcraft, Gaara ликот од серијата Наруто и Каиус Балад и Каин Хајвинд од Final Fantasy серијалот. Но меѓу гејмерите најпрепознатлив е овој глас и интонација токму како првиот демон хантер гореспоментатиот лик Илидан Стормрејџ.

Што се однесува до описот на самиот гејмплеј, најавено е истражување низ различни зони и решавање загатки со механизми, но сепак главниот фокус во играта е „колењето демони“ со како што ветуваат девелоперите „филмски стилиризирана“ акција.

Играта може да се додаде на Wishlist на Steam и иако не се знае кога ќе излезе се очекува оваа игра да поттикне уште поголем интерес -затоа што се работи за сублимирање на најдоброто и од жанрот на акциони игри со мечови во трето лице и од самиот Darksiders серијал.