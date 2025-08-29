Најавена е играта Black Myth: Zhong Kui

На Gamescom 2025 беше најавена играта Black Myth: Zhong Kui што оригинално е развивана како DLC за Black Myth: Wukong од девелоперите Game Science, но проектот преминал во целосно самостојна видеоигра. Се очекува цел серијал од кинеска митологија со различни јунаци во иднина под назнаката Black Myth.

Според кинеската митологија ликот Zhong Kui е бог чија што специјалност е ловење зли духови и командува со армија од 80.000 демони под негова контрола, но има целосно човечка форма за разлика од Кралот Мајмун во Black Myth: Wukong.

Во самиот трејлер е прикажан протагонистот, интересно е што формата на главниот лик со кој ќе играте – Zhong Kui не е воопшто млад јунак туку наликува на крупен созреан маж којшто има одбивно лице, но е накитен со оклоп и додатоци од традиционалните кинески орнаментирани контури. Очиглено кршењето на стигмата дека јунакот во видеоигра треба да биде спретен убавец и наместо тоа се нуди бог во форма на средовечен крупен човек неможе а да не не потсети на концептот во најновата God of War игра која е повеќе акциона игра.

Исто така детектираното тежнеење на новите Souls игри полека да се претвараат во акциони игри со олеснета тешкотија одошто класични Souls игри, (за што има повеќе во овој напис) беше наговестено и со Black Myth: Wukong која е релативно полесна игра во Souls жанрот во споредба со други Souls игри – фокусирана повеќе на акција и динамични борби и со помалку карактеристични елементи.

Околу самото потекло на протагонистот Zhong Kui според кинеската митологија приказната е дека Zhong Kui бил човек којшто бил најучениот сколар на своето време, но кога при прием кај императорот се појавил лично – императорот му ја одземал титутлата чисто на база на одвратниот физички изглед на Zhong Kui.

Потоа Zhong Kui почнал да се удира од затворените врати од палатата на крај кршејќи ја сопствената глава и умирајќи. Отпосле доаѓа митолошкиот дел каде е избран во подземниот свет да лови зли духови и да спасува луѓе иако командува и со демони, во својство на доброто- е еден од најмаркантните кинески традиционални митолошки „светци“ чијшто потртет реконструиран од сон на спасен човек кој побарал да се нацрта слика додека го опишувал, самиот портрет се смета за симбол на заштита.

Девелоперите на Black Myth: Wukong ја држеа играта функционална како екслузива без да биде планирана екслузива за Sony PlayStation 5, односно Xbox верзијата излезе деновиве додека беше одлагана целовремено како што изјавија од Sony дека досега се адаптирала на хардверот на Xbox и затоа се одоговлечила достапноста до сега на таа конзола. Но сепак Sony најавуваат екслузиви предвремено, а Wukong не беше така најавена- оваа ситуација наиде на скептицизам кај гејмерите по очигледната индикација на борбата помеѓу источниот и западниот пазар во Гејминг Индустријата.

Што се однесува до Black Myth: Zhong Kui се очекува да биде подобрена верзија на светот од Wukong и се очекуваат и нови пејсажи за истражување, но и различен гејмплеј, дека во трејлерот се прикажани демони слуги на Zhong Kui кои додека јава на џиновски тигар му го носат големиот меч во корица. Можно е главното оружје на Zhong Kui да биде токму тој кинески џиновски меч – што на пример потсетува на Јапонска Нагината -голем долг меч- присутна во Nioh серијалот -каде што се покажа дека е едно од најефикасните оружја и супер кореспондира со Souls Like жанрот.

Сè уште не се знае кога ќе излезе играта Black Myth: Zhong Kui, а ова е снимка од презентацијата на Gamescom 2025 со позитивните реакции на воодушевување од публиката: