Најавена e експанзија во изработка за Elden Ring наречена Shadow of the Erdtree

Најавена e првата експанзија во изработка за Elden Ring наречена Shadow of the Erdtree. Според најавата на официјалниот твитер налог на играта, големото дрво Erdtree личи дека е уништено. Гејмерите почнаа да шпекулираат за сите информации што можат да се извлечат од фотографијата, но сè уште не се знае дали дејството ќе се одвива по настаните во играта или пред нив.



Rise, Tarnished, and let us walk a new path together.

An upcoming expansion for #ELDENRING Shadow of the Erdtree, is currently in development.

We hope you look forward to new adventures in the Lands Between. pic.twitter.com/cjJYijM7Mw

