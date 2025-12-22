На петтата седница на Економско-социјалниот совет (ЕСС), одржана денес (22 декември), се разговарало за прашања поврзани со пазарот на труд, животниот стандард и социјалниот дијалог, информираа од Министерството за економија и труд.
Министерот за економија и труд, Бесар Дурмиши, пред членовите на ЕСС го презентирал напредокот во подготовката на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2026 година, со вкупен буџет од 2,39 милијарди денари. Според најавите, фокусот е ставен на младите, на обуките за вештини што ги бара пазарот на труд, како и на вклучување на ранливите категории – особено лицата со ниско или без формално образование.
Во однос на минималната плата, Дурмиши изјави дека Министерството има став заснован на официјални податоци и дека „инфлацијата покажува стабилизација“, при што посочи дека „законски утврденото усогласување во март останува единствениот одржлив и предвидлив механизам за раст на минималната плата“.
„Ставот на Министерството во однос на минималната плата е јасен и заснован на официјални податоци. Инфлацијата покажува стабилизација, а законски утврденото усогласување во март останува единствениот одржлив и предвидлив механизам за раст на минималната плата“, изјави министерот Дурмиши.
