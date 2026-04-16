Оптимизмот дека војната на Блискиот Исток можеби е близу до крајот се зголемува, откако израелскиот кабинет се состана во средата за да разговара за евентуално примирје во соседен Либан, изјави висок израелски функционер, по повеќе од шест недели од почетокот на војната со Хезболах, поддржан од Иран. Трамп рече дека разговорите меѓу лидерите на двете земји ќе се одржат во четврток, додека „Фајненшл тајмс“ објави дека прекинот на огнот би можел да биде објавен наскоро, повикувајќи се на либански претставници.

„Прекинувањето на борбите во Либан беше клучна точка на сопнување во претходните мировни разговори, заедно со тоа како да се справиме со нуклеарните амбиции на Техеран. Се чувствуваме добро во врска со изгледите за договор“, изјави портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, на прес-конференција во средата, нарекувајќи ги разговорите посредувани од Пакистан „продуктивни и тековни“. Таа ги негираше извештаите дека САД официјално побарале продолжување на двонеделниот прекин на огнот договорен од двете страни на 8 април.

Повеќе лични разговори сè уште не се потврдени, но веројатно повторно ќе се одржат во Пакистан, рече Ливит.

Пакистанската војска потврди дека Мунир пристигнал во Техеран. Висок ирански извор за Ројтерс изјави дека Мунир, кој посредувал во последната рунда разговори, ќе се обиде да „ги стесни јазовите“ меѓу двете страни.

Министерот за надворешни работи на Иран, Абас Аракчи, објави на X, поздравувајќи го Мунир и рече дека Техеран е посветен на „промовирање на мирот и стабилноста во регионот“.

Разговорите минатиот викенд пропаднаа без договор за завршување на војната, која Трамп ја започна заедно со Израел на 28 февруари, предизвикувајќи ирански напади врз соседите на Иран во Заливот, како и повторно разгорување на конфликтот Израел-Хезболах. Илјадници луѓе се убиени, главно во Иран и Либан, додека зголемените трошоци за енергија ги потресоа инвеститорите и креаторите на политики низ целиот свет.

Берзите силно пораснаа во последните денови поради очекувањата за брзо решавање на борбите, а индексите на Волстрит достигнаа рекордни максимуми во среда, додека цените на суровата нафта се стабилизираа.

„Иако постојат надежи за деескалација, многу инвеститори остануваат скептични, со оглед на тоа што разговорите меѓу САД и Иран постојано пропаѓаа дури и откако се чинеше дека постигнуваат напредок“, рече Тошитака Тазава, аналитичар во „Фуџитоми секјуритити“.

Министерот за финансии Скот Бесент предвиде дека купувањето иранска нафта од страна на Кина ќе паузира со оглед на блокадата на САД врз бродовите што влегуваат во иранските пристаништа. Тој рече дека САД би можеле да воведат секундарни санкции врз земјите што купуваат иранска сурова нафта.

Министерството за финансии на САД ги предупреди двете кинески банки да не обработуваат ирански пари или да се соочат со санкции, рече тој, без да ги именува банките. Кина претходно купи повеќе од 80% од испорачаната нафта на Иран.

Трамп во среда изјави дека му рекол на кинескиот претседател Си Џинпинг да не му дава оружје на Иран, што Си рече дека не го прави. Трамп, исто така, рече дека Кина е многу среќна што тој трајно го отвора Ормускиот теснец.

„Го правам тоа и за нив – и за светот“, напиша тој на социјалните мрежи, додавајќи: „Претседателот Си ќе ме прегрне силно кога ќе стигнам таму за неколку недели“.