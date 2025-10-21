вто, 21 октомври, 2025

Над 60 илјади лица досега пријавени за вакцинација – превентивни тимови ќе вакцинираат и во домашни услови за повозрасни и неподвижни лица и инвалиди

Со бесплатната вакцинација се опфатени ризичните категории население, како што се: повозрасни лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години, како и лицата сместени во установи за социјална заштита на стари лица и вработените во овие установи

МетаОд: Мета

-

Фото: Мета.мк
Министерството за здравство информира дека за вакцинација против сезонски грип се пријавени околу 60 илјади граѓани, а досега се вакцинирани над 8 илјади лица.
Вакцинацијата се спроведува на вкупно 35 вакцинални пункта низ државата, од кои пет се во Скопје. Сите заинтересирани граѓани можат да се пријават преку апликацијата vakcinacija.mk или преку матичниот лекар.
Со бесплатната вакцинација се опфатени ризичните категории население, како што се: повозрасни лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години, како и лицата сместени во установи за социјална заштита на стари лица и вработените во овие установи.

ПОВРЗАНО

Македонија

Треба да сe чувствувате добро за да може да примите вакцина против сезонски грип

За да може да примите вакцина против сезонски грип треба да се чувствувате добро, односно да немате симптоми на настинка, вирус или грип, а...
Повеќе
Македонија

Досега 49.000 граѓани пријавени за вакцинирање против сезонски грип

На ниво на држава, досега, на веб-страницата vakcinacija.mk, интерес да се вакцинираат со вакцината против сезонски грип изразиле 49.000 граѓани. Министерот за здравство, Азир Алиу...
Повеќе

Најнови

Македонија

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии е настан што ќе се одржи во вторник во спортската сала „Борис Трајковски“. Настанот се организира во соработка со Францускиот институт во Скопје (IFS)...
Повеќе
Подглавна секција

Локални избори 2025: Со весела математика и со по некој спин, сите среќни и задоволни

Партиите секоја со свој поглед на резултатите од првиот круг од локалните избори. Повеќе им се мери и прикажува успехот, подзамижуваат на неуспехот, а спинуваат при толкување на бројките и за...
Повеќе
Македонија

Кривична пријава против пироман од Скопје, со запаливо средство опожарил патничко возило во Скопје, одреден притвор

Одделението за криминалистички работи Кисела Вода поднесе кривична пријава против Ж.И.(37) од Скопје поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „предизвикување општа опасност“. Имено, по преземени мерки и активности...
Повеќе
Економија

Божиновска: Нема да останеме без гас, ќе има решение на ниво на ЕУ

Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини, Сања Божиновска, денеска изјави дека не очекува никаков проблем во снабдувањето со природен гас за земјава, и покрај вчерашниот договор на Советот на ЕУ...
Повеќе

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии е настан што ќе се одржи во вторник во спортската сала „Борис Трајковски“. Настанот се организира во соработка со Францускиот институт во...

Локални избори 2025: Со весела математика и со по некој спин, сите среќни и задоволни

Кривична пријава против пироман од Скопје, со запаливо средство опожарил патничко возило во Скопје, одреден притвор

Божиновска: Нема да останеме без гас, ќе има решение на ниво на ЕУ

Изборна смрдеа и игри со ѓубрето: Скопјани под закана од дизентерија, листериоза и други болести

За прв пат кај нас изведена операција на мозок со систем за стереотаксија

Владата побара вонреден инспекциски надзор во Град Скопје и ЈП Комунална хигиена

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии

Локални избори 2025: Со весела математика и со по некој спин, сите среќни и задоволни

Кривична пријава против пироман од Скопје, со запаливо средство опожарил патничко возило во Скопје, одреден притвор