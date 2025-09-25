Над 400 младинци од осум земји ќе учествуваат на филмскиот фестивал за млади „Џифони Македонија“

На фестивалот ќе се придружи и г-дин Клаудио Губитози, основач и директор на Филмскиот фестивал Џифони од Италија на чија иницијатива пред 13 години беше создаден фестивалот „Џифони Македонија“

Тринаесеттото издание на Филмскиот фестивал за млади „Џифони Македонија“ ќе се одржи од 26 септември до 1 октомври во Младинскиот културен центар и во Кинотеката. Фестивалот утревечер ќе го отвори амбасадорот на Италија, Паоло Палминтери, во 20 часот во киното „Фросина“, со проекцијата на филмот „Засекогаш со тебе“ на режисерот Фабрицио Катани, кој неодамна имаше светска премиера на фестивалот во Локарно. Влезот за отворањето е бесплатен.

Во текот на шест фестивалски денови, Скопје ќе биде домаќин на 400 учесници од Македонија и уште триесетина млади од Италија, Швајцарија, Данска, Романија, Србија, Косово и Црна Гора. Странските учесници ќе бидат сместени во семејства на нивни врсници од Скопје.

Во програмата се вклучени и „Creative You(th) Talks“ конференцијата, презентација на можностите за стипендии во „United World Colleges“(UWC), дискусии за родова еднаквост и дигитална безбедност, како и средби со млади автори и документаристи.

На фестивалот ќе се придружи и г-дин Клаудио Губитози, основач и директор на Филмскиот фестивал Џифони од Италија на чија иницијатива пред 13 години беше создаден фестивалот „Џифони Македонија“.

На 1 октомври ќе се одржи свеченото затворање со презентација на сите дела создадени на работилниците, а најактивните 12 учесници ќе добијат можност да патуваат на фестивалот „Џифони“ во Италија во 2026 година.

Фестивалот е поддржан од Агенцијата за филм, Град Скопје, Општина Карпош, Италијанската амбасада, Министерството за култура на Италија, „Џифони експириенс“, British Council и други партнери.