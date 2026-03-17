Семејства се собраа пред центарот за лекување од дрога во авганистанскиот главен град Кабул, барајќи ги своите најблиски откако беше погоден во пакистански воздушен напад, во кој талибанските власти соопштија дека загинале 408 лица.

Нападот врз болницата за лекување од зависност „Омар“ во Кабул се случи околу 21 часот по локално време во понеделник.

Барјалај Амири, 38-годишен механичар, беше во објектот со 2.000 кревети во вторник за да го бара својот брат, кој беше примен пред околу 25 дена.

„Не ни се дадени соодветни информации“, изјави Амири за новинската агенција АФП, додека спасувачите пребаруваа низ урнатините во близина. „Досега не знаеме каде е тој.“

Авганистан и Пакистан се во конфликт со месеци, а Исламабад го обвинува својот сосед за засолнување вооружени групи кои извршија смртоносни прекугранични напади.

Последната рунда насилство што започна минатиот месец, два дена пред фокусот на светот нагло да се префрли на војната меѓу САД и Израел против Иран, е најлошата досега меѓу соседите.

Двете нации делат граница од 2.600 километри. Конфликтот се намали поради обидите на пријателските земји, вклучувајќи ја и Кина, да посредуваат и да ги прекинат борбите пред повторно да се разгори.

Пакистан ги негираше тврдењата на Авганистан дека неговиот последен напад бил насочен кон цивили, наместо тоа инсистирајќи дека извршил прецизни напади врз воени инсталации и инфраструктура за поддршка на терористи.

„Таргетирањето на Пакистан е прецизно и внимателно преземено за да се осигури дека нема да се нанесе колатерална штета“, соопшти Министерството за информации и радиодифузија. Исламабад го отфрли тврдењето како „лажно и насочено кон заблуда на јавното мислење“.

Здравствените власти соопштија дека во клиниката имало околу 3.000 пациенти од целиот Авганистан во времето на нападот, што предизвика паника во Кабул веднаш откако жителите го прекинаа својот дневен рамазански пост.

Специјалниот известувач на Обединетите нации за состојбата со човековите права во Авганистан, Ричард Бенет, рече дека е „разочаран“ од извештаите за воздушните напади и цивилните жртви.

„Ги повикувам страните да се деескалираат, да покажат максимална воздржаност и да го почитуваат меѓународното право, вклучително и заштитата на цивилите и цивилните објекти како што се болниците“, објави тој на X.

Портпаролот на Министерството за внатрешни работи на Авганистан денеска изјави дека во нападот загинале 408 лица, а 265 се повредени.

Сведоците рекоа дека слушнале три експлозии токму кога луѓето во болницата ги завршувале вечерните молитви. Две од бомбите погодиле соби и болнички простории, рекоа тие.

„Моите пријатели гореа во пожарот и не можевме да ги спасиме сите“, рече пациент кој бил на лекување во објектот.

Возачот на амбулантното возило Хаџи Фахим изјави за Ројтерс дека пристигнал на местото кратко време по воздушните напади.

„Кога пристигнав видов дека сè гори, луѓето гореа“, рече Фахим. „Рано наутро, повторно ме повикаа и ми рекоа да се вратам бидејќи сè уште има тела под урнатините.“

Клиниката е основана во 2016 година и досега лекувала стотици луѓе, а им обезбедувала и стручна обука, како што се кројачки и столарски занает, за да можат да се вработат, според извештаите на локалните медиуми.