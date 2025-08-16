саб, 16 август, 2025

Над 320 жртви во Пакистан поради обилните дождови

Метеоролошката служба издаде ново предупредување за обилни дождови со апел до граѓаните да преземат мерки на претпазливост

МетаОд: Мета

-

Фото: Hermann Traub from Pixabay

Бројот на жртвите од поплавите во Пакистан се искачи на најмалку 320 лица во последните 48 часа, соопшти денеска Националната агенција за управување со катастрофи.

Најголемиот број на загинати, 307 луѓе, се регистрирани во Кибер Пахтунхва. Деветмина загинале во пакистанскиот дел на Кашмир, а уште петмина во северниот регион Гилгит-Балтистан. Повеќето жртви настрадале во надојдени води и во уривање на куќи, пишува Гардијан.

Метеоролошката служба издаде ново предупредување за обилни дождови со апел до граѓаните да преземат мерки на претпазливост.

Според спасувачката служба околу 2.000 спасувачи се ангажирани во извлекување на телата и во операции за помош на населението во девет окрузи.

„Обилните врнежи, свлечиштата и разурнатите патишта создаваат огромни проблеми за доставување помош, особено за транспорт на тешка механизација и амбулантни возила,“ изјави портпаролот на спасувачката агенција, Билал Ахмед Фаизи.

Тој додаде дека поради блокираните патишта, екипите во многу случаи мора да се движат пеш до оддалечените региони.

„Се обидуваме да ги евакуираме преживеаните, но малкумина сакаат да се преселат бидејќи нивни роднини или блиски сè уште се заглавени во урнатините,“ рече Фаизи.

ИзворThe Guardian

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Најмалку 60 мртви во поплави во Индија

Најмалку 60 лица загинаа, а десетици се уште се водат како исчезнати откако поплави го погодија селото каде што се сместени хиндуистички аџии во...
Повеќе
Македонија

Се одбележуваат девет години од невремето во Стајковци кога загинаа 22 лица

Големото невреме со интензивни врнежи од дожд и поплави што ги зафати скопските населби Стајковци, Сингелиќ, Инџиково, Ченто и околината пред девет години однесе...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Над 320 жртви во Пакистан поради обилните дождови

Бројот на жртвите од поплавите во Пакистан се искачи на најмалку 320 лица во последните 48 часа, соопшти денеска Националната агенција за управување со катастрофи. Најголемиот број на загинати, 307 луѓе, се...
Повеќе
Подглавна секција

Зеленски во понеделник во Белата куќа на средба со Трамп, најавена и можност за нов состанок со Путин

Американскиот претседател Доналд Трамп најави дека украинскиот претседател Володимир Зеленски ќе допатува во Вашингтон во понеделник попладне и ќе има средба со него во Овалната соба, пишува Гардијан. Трамп изјави дека, „доколку...
Повеќе
Македонија

Пожарот во тетовско и понатаму активен откако се разгоре два часа пред полноќ

Пожарот што вчера попладне беше ставен под контрола во пределот на тетовските села Рогачево и Јажинце повторно се активираше синоќа околу 22:30 часот, соопшти Центарот за управување со кризи (ЦУК). Според...
Повеќе
Македонија

Примил награда за да влијае врз судски постапки – истрага против едно лице

Јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција донесе Наредба за спроведување истражна постапка против едно лице осомничено за кривично дело – Примање награда за противзаконито...
Повеќе

Над 320 жртви во Пакистан поради обилните дождови

Бројот на жртвите од поплавите во Пакистан се искачи на најмалку 320 лица во последните 48 часа, соопшти денеска Националната агенција за управување со катастрофи. Најголемиот број на загинати, 307...

Зеленски во понеделник во Белата куќа на средба со Трамп, најавена и можност за нов состанок со Путин

Пожарот во тетовско и понатаму активен откако се разгоре два часа пред полноќ

Примил награда за да влијае врз судски постапки – истрага против едно лице

Лишена од слобода скопјанка поради криумчарење мигранти, пронајдени шест лица од Египет

Трамп и Путин се сретнаа во Алјаска, средбата заврши без договор

Лажна е дојавата за бомба на скопскиот аеродром, извршени се потребните проверки и аеродромот повторно функционира нормално

Поради пожар целосно прекинат сообраќајот кон Граничниот премин Јажинце и преминот на границата во двата правци

УЈП: Безмалку една третина кафулиња, бутици и колонијали не издаваат фискални сметки

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Зеленски во понеделник во Белата куќа на средба со Трамп, најавена и можност за нов состанок со Путин

Пожарот во тетовско и понатаму активен откако се разгоре два часа пред полноќ

Примил награда за да влијае врз судски постапки – истрага против едно лице