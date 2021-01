Руската амбасада во Обединетото кралство, преку твит, ги обвини Западните земји дека ги користат нивните амбасади да ги охрабрат протестите.

Hypocrites continue to inflate the fake #Navalny case to interfere into internal affairs of our country. This is a professionally prepared provocation, encouraged by embassies of Western countries, including US Embassy in Moscow.

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) January 24, 2021