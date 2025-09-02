Началникот на Генералштабот на Вооружените сили на Романија во официјална посета на АРМ

Делегација на Вооружените сили (ВС) на Романија, предводена од началникот на Генералштабот на ВС генерал Георгита Влад, од денес ќе престојува во официјална посета на Армијата на Република Северна Македонија.

На официјалната средба помеѓу началникот на Генералштабот на Армијата, Генерал-мајор Сашко Лафчиски и генералот Влад беше потврдена соработката помеѓу двете армии, која во текот на изминатата и оваа година се оценува како исклучително добра и на високо ниво.

Посебно беше нагласена успешната соработка на полето на обуката и вежбите реализирани во рамките на иницијативата Б-9, како и во рамките на билатералните и регионалните активности.

За време на официјалниот состанок, романската делегација беше запознаена со трансформацијата на Армијата, учеството на Армијата во меѓународни мисии на НАТО, ОН и ЕУ, како и капацитетите на армискиот полигон „Криволак“.

Дополнително се разговараше за заемна поддршка при исполнување на НАТО целите на способности и подобрување на интероперабилноста, како и можноста за унапредување на билатералната соработка, вклучувајќи ја и соработката во областа на специјалните сили.

Во рамки на посетата, генералот Влад оствари средба и со министерот за одбрана Владо Мисајловски на која се разговараше за посветеноста на двете земји во зацврстувањето на источното крило на НАТО, за безбедносната состојба во регионот, како и за можностите за развој на билатералната соработка.

Министерот Мисајловски во оваа прилика ја нагласи исклучително интензивната одбранбена соработка благодарение на која се зајакнува интероперативноста помеѓу двете сојузнички армии и додаде дека македонските припадници, како и досега, ќе продолжат со својот придонес како дел од НАТО мултинационалните сили во Романија.

Покрај официјалните средби, во текот на денешниот ден, романската делегација ќе го посети ибаталјонот за специјални сили во касарната „Илинден“ во Скопје, каде ќе биде запознаена со мисијата, опремата и вооружувањето со кое располага баталјонот и ќе присуствува на методско-показна вежба организирана од единицата.

Во текот на утрешниот ден романската делегација, во касарната „Боро Менков“ во Куманово, ќе присуствува на свечената церемонија за примопредавање на должноста на Политичко-воено-управувачкиот комитет и Координативниот комитет на СЕДМ, како и на одбележувањето на 26 години од формирањето на бригадата за Југоисточна Европа (SEEBRIG).