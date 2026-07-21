Триесетина стари лица чекаат на ред за прием во Домот за стари лица „Зафир Сајто“ во Куманово, но поради недостиг на кадар во установата, вратите за нив остануваат затворени. Недостигот од кадар го намалува и квалитетот на услугите за постојните жители, пишува Порталб.мк.

Недостигот на кадар во оваа институција го оневозможува примањето на други стари лица, а обезбедувањето на услуги за оние кои актуелно се сместени во оваа институција останува предизвик.

Вработените во институцијата потврдуваат дека недостатокот на кадар се чувствува секојдневно на работното место. Ханумша Бајрами, вработена во Домот за стари лица во Куманово, за Порталб.мк вели дека потребата од нови вработувања е очигледна и дека тоа ќе им ја олесни работата.

„Тука се сместени околу 170 стари лица, а побарувачката е уште поголема, но толку е капацитетот што го имаме. Кадарот што го имаме не е доволен и имаме голем недостиг на кадар. Еден работник ја работи работата на двајца-тројца други работници. Тешко успеваме да ги исполниме сите обврски и ни треба повеќе кадар“, рече Бајрами.

Директорот на Домот за стари лица „Зафир Сајто“, Александар Крстевски, за Порталб.мк потврди дека на листата на чекање има уште 30-тина лица, но поради недостиг на кадар не можат да примат други.

„За да обезбедиме услуги со подобар квалитет, нормално дека треба да имаме повеќе персонал. Моментално имаме 33 вработени со договори на неопределено време и седум со договори на определено време. Недостатокот на кадар е една од главните пречки. За ова прашање разговаравме и со министерот за труд и социјална политика, Ѓоко Велковски, кој е запознаен со ситуацијата. Најголемиот проблем за нови вработувања се финансиите и се надеваме дека со ребалансот на буџетот ќе се создадат можности за прием на нови вработени“, рече Крстевски.

Тој додаде дека за нормално функционирање на институцијата ѝ се потребни околу 68 вработени, а има 40.

И покрај овие предизвици, дел од старите лица што живеат во овој дом за Порталб изјавија дека се задоволни од условите.

Во врска со барањата за нови вработувања, од Министерството за финансии не соопштија за одобрување на нови работни места, но објаснија дека во текот на 2024 година се спроведени постапки за вработување за оваа институција.

„Министерството за финансии испраќа известувања до буџетските корисници за спроведување на нови вработувања во согласност со законските одредби“, соопштија од Министерството за финансии.

Според податоците од Министерството за труд и социјална политика во Северна Македонија постојат пет јавни установи (Скопје, Куманово, Прилеп, Битола и Берово) за стари лица, и 44 други приватни установи кои овозможуваат сместување за стари лица.

На пример, во Полошкиот регион имало проекти за домашна нега на стари лица, преку граѓанскиот сектор и Министерството за труд и социјална политика со поддршка од Светската банка.

Инаку, низ целата земја, бројот на резидентно население над 60 години е околу 440.000. Загрижувачка е и ниската стапка на фертилитет од 1,44 дете по жена, што покажува дека населението во РСМ континуирано старее и не се зголемува.