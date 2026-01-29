Националниот парк „Шар Планина“ денеска информираше дека на територијата на паркот во моментов е има висока опасност од лавини, особено во деловите од планината кои се наоѓаат на надморска височина над 1700 метри. Од управата на паркот велат дека зголемената лавинска опасност е резултат на специфична комбинација на временски услови, вклучувајќи ја температурата на воздухот, правецот и јачината на ветерот, како и снежните врнежи во изминатите неколку денови, што во комбинација со рељефните карактеристики на теренот, создаваат услови за нестабилност на снежната покривка и појава на лавини.

„По дојава од операторот за слободно скијање со ратраци „Ескимо спорт“ за забележана лавина на подрачјето на паркот, екипа на Националниот парк излезе на терен и изврши увид на локацијата каде што е потечена лавина. Претходно, екипа на операторот „Ескимо спорт“ извршила пребарување на теренот со употреба на лавински уреди, при што е констатирано дека во лавината нема затрупани лица кои со себе поседуваат лавински уреди, а до овој момент нема пријави за исчезнати лица. За среќа, настанот поминал без човечки жртви“, велат од НП „Шар Планина“.

Паралелно со теренскиот увид, стручен тим направил и експертска анализа на стабилноста на снежната покривка, според која утврден е висок степен на лавинска опасност – степен 4, според европската скала за оценување на лавинскиот ризик каде 5 е многу висок, а 4 висок ризик.

„Националниот парк Шар Планина ги предупредува сите посетители да постапуваат со зголемена претпазливост, да избегнуваат движење во потенцијални лавински зони, како и да не се движат во повисоките делови на планината без придружба на квалификувани и стручно обучени лица. Истовремено, се апелира посетителите навремено и точно да ја пријавуваат својата посета преку официјалната веб-страница на паркот“, апелираат од управата.

Посочуваат дека стручните служби на Националниот парк Шар Планина, во соработка со туристичките оператори и експертите за лавини, континуирано ќе ја следат состојбата на терен и навремено ќе ја информираат јавноста за сите промени поврзани со лавинската опасност.