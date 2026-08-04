Од ноќеска на полноќ, цената на дизел годивото се сголемува и ќе чини 99,5 денари за литар, одлучиле членовите на Регулаторната комисиja за енергетика (РКЕ).

„Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 ќе чини 91 денар, бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98 ќе чини 93 денари за литар,

дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС ќе чини 99,5 денари, масло за горење – 98,5 денари и килограм мазут е 46,4 денари. Во денешната одлука е применет намален износ на акцизата од 2,00 ден/лит кај бензините ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 и намален износ на акцизата од 4,00 ден/лит кај ЕУРОДИЗЕЛ“, пишува во одлуката.