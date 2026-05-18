Од ноќеска на полноќ горивата ќе поскапат, одлучи Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ). Според новата одлука, малопродажната цена на бензинот ЕУРОСУПЕР БС-95 се зголемува за 2 денари за литар, а

малопродажните цени на бензинот ЕУРОСУПЕР БС-98 и на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) се зголемуваат за 2,5 денари за литар.

„Од 19 мај од 00:01 часот максималните цени на нафтените деривати ќе изнесуваат – бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 – 87 денари, моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98 – 89 денари, дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) – 92 денари, масло за горење Екстра лесно 93,5 денари, а килограм мазут ќе чини 50,8 денари“, пишува во соопштението на РКЕ.