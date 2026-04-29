Регулаторната комисија за домување (РКД) одзедела лиценци на четири правни субјекти – управители на станбена згради, при вонредна периодична проверка за исполнувањето на условите врз основа на кои им е издадена лиценцата.

Од РКД велат дека целта на вонредната периодична проверка била добивање на податоци за постапување согласно член 42 од Законот за изменување и дополнување на Законот за домување (“Службен весник на Република Македонија” бр.160/2025), според кој управителите на станбени згради беа должни најдоцна во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да го усогласат своето работење согласно со неговите одредби.

Во проверката биле опфатени правни лица-управители на станбени згради со седиште во повеќе градови во државата, меѓу кои Скопје, Охрид, Прилеп, Тетово, Гостивар, Струмица, Штип, Битола, Кичево, Велес, Куманово, Кочани и Кавадарци.

При проверката констатирано било дека 62 правни субјекти го имаат усогласено своето работење.

„Кај 4 управители, од кои 3 се со седиште во Скопје и една во Струмица, констатирани се неправилности, недоставени податоци или неисполнување на обврските утврдени со закон. Еден од управителите со одземени лиценци не извршувал дејности над кои ние како комисија имаме надлежност повеќе од 6 месеци наназад и со тоа свесно се откажале од управувањето. Две од правните лица-управители после одземањето на лиценците си ги завршиле комплетно своите обврски согласно Законот за домување, во поглед на враќање на средствата од резервен фонд и изготвување на завршни финансиски извештаи“ вели Никола Затуроски, претседател на Регулаторната комисија за домување.