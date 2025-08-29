На болничко лекување остануваат уште тројца од повредените во пожарот во дискотеката „Пулс“

Уште двајца повредени од пожарот во дискотеката „Пулс“ во Кочани се пуштени на домашно лекување, информираше директорот на Фондот за здравствено осигурување, Сашо Клековски. На болничко лекување остануваат тројца пациенти, двајца во Македонија и еден во Истанбул. Нивната состојба е тешка, но не е животозагрозувачка.

Дополнително, шест пациенти продолжуваат со третмани во „Пирогов“ во Софија и во Скопје, а дел од повредените веќе се пуштени од Клиниката за пластична хирургија. Двајца пациенти со отворени рани се лекуваат во кочанската болница.

Клековски соопшти дека врвен пластичен хирург од Белгија направил проценка на сите повредени за кои е можно да биде потребна реконструктивна интервенција. Според досегашните проценки, на 18 од повредените им е потребна пластична хирургија, но е рано за такви операции.

„Ме радува фактот дека бројот на повредени се намали на тројца. Двајца пациенти се пуштени на домашно лекување, еден пациент се врати од Истанбул, и еден од Одделот за пластична хирургија. Во болнички услови се лекуваат еден пациент во Истанбул и два повредени пациенти во државата. Тие се во тешка состојба, но не критична“, изјави Клековски.

Директорката на Општата болница во Кочани, Катерина Паниќ-Мирчовска, додаде дека двајца од повредените имаат редовни третмани во локалната болница, а за шест пациенти Фондот финансиски ја покрива терапијата во „Пирогов“.