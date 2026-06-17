На граничниот премин Богородица, царински службеници запленија златен накит вреден 1,1 милиони денари, откако откриле двајца косовски државјани во обид да го криумчарат.

Златниот накит, четири златни ланчиња со вкупна тежина од 190,6 грама, осомничените го купиле во Турција, а потоа, со намера да го криумчарат, го ставиле на себе и го прикриле со облеката.

Случајот е предаден на Одделението за истраги кое против сторителите поднесе кривична пријава до ОЈО Гевгелија.

Ова е 11-та заплена на злато годинава од страна на Царинската управа, при што досега се одземени вкупно два килограми златен накит.