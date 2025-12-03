На барање на претседателот Венко Филипче на вчерашната седница на Извршниот одбор на СДСМ, целото раководство и членовите на Извршниот одбор на партијата поднесоа оставки. Од денеска дел од раководните структури нема да бидат заменик претседателката Фани Каранфилова-Пановска, потпретседателите Каја Шукова, Кристина Костова, Методија Илиевски и Ана Чупеска и генералниот секретар Александар Димитриевиќ.

Како што информираат од опозициската партија, оставките се поднесени до Централниот одбор на партијата и до претседателот Филипче, кој го води процесот на внатрешни реформи во СДСМ.



„Со овој одговорен и морален чекор раководството на СДСМ отвори простор за ново поглавје. Следува период на кадровско освежување и зајакнување, вклучување и на нови лица, организациска поставеност, внатрешна мобилизација, за нова сила и нова енергија на СДСМ“, се вели во соопштението од партијата.