Денеска, на 99 годишна возраст почина Принцот Филип, сопруг на британската кралица Елизабета Втора. Веста ја потврди кралското семејство на социјалните мрежи.

„Со длабоко жалење, нејзиното височество кралица соопштува дека нејзиниот сакан сопруг, принцот Филип, војводата од Единбург, почина мирно утрово во замокот Виндзор“, објавија од Бакингамската палата.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

