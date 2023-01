На 90 години почина Волтер Канингам, последниот астронаут на првата мисија „Аполо 7“

Американскиот астронаут Волтер Канингам, последниот преживеан член на првата мисија на НАСА која некогаш емитувала телевизија во живо од орбитата, почина на 90-годишна возраст, пренесе Би-би-си.

„Аполо 7“ беше 11-дневна мисија со екипаж во 1968 година, која ја тестираше способноста за емитување во вселената. А, екипата ја доби и наградата Еми за нивното емитување.

Today we mourn the passing of Walt Cunningham: U.S. Marine, patriot, and Apollo astronaut.

Cunningham spent 11 days in low-Earth orbit during Apollo 7, the first crewed Apollo flight, and was instrumental to our Moon landing’s program success: https://t.co/VrXhOwQwYd pic.twitter.com/8uquEjdxM7

— NASA (@NASA) January 3, 2023