Тед Тарнер, медиумскиот филантроп кој го основа Си-Ен-Ен, пионерска 24-часовна мрежа која ги револуционизираше телевизиските вести, почина мирно во среда, опкружен со своето семејство, според соопштението за медиумите од Turner Enterprises. Тој имаше 87 години, пренесуваат од Си-Ен-Ен.

Бизнисменот од Атланта роден во Охајо, со прекар „Устата од Југот“ поради неговата отворена природа, изгради медиумска империја која опфаќаше прва кабелска суперстаница и популарни канали за филмови и цртани филмови, плус професионални спортски тимови како Атланта Брејвс.

Тарнер беше и меѓународно познат јахтмен; филантроп кој ја основа Фондацијата на Обединетите нации; активист кој се залагаше за светска елиминација на нуклеарното оружје; и конзерватор кој стана еден од водечките земјопоседници во Соединетите Американски Држави. Тој одигра клучна улога во повторното воведување на бизоните на американскиот запад. Тој дури го создаде и цртаниот филм „Капетан Планета“ за да ги едуцира децата за животната средина.

Но, токму неговата смела визија да доставува вести од целиот свет во реално време, во секое време, навистина го направи познат – откако неговата идеја конечно се реализираше.

Во 1991 година, Тарнер беше прогласен за Човек на годината од списанието „Тајм“ за „влијание врз динамиката на настаните и претворање на гледачите во 150 земји во моментални сведоци на историјата“.

Тарнер на крајот ги продаде своите мрежи на „Тајм Ворнер“, а подоцна го напушти бизнисот, но продолжи да изразува гордост за Си-Ен-Ен, нарекувајќи го „најголемото достигнување“ во својот живот.

„Тед беше интензивно вклучен и посветен лидер, бестрашен, бестрашен и секогаш подготвен да поддржи претчувство и да се потпре на сопствената проценка“, рече Марк Томпсон, претседател и извршен директор на Си-Ен-Ен Ворлдвајд, во изјава. „Тој беше и секогаш ќе биде водечкиот дух на Си-Ен-Ен. Тед е џинот на чии рамена стоиме и сите ние ќе одвоиме еден момент денес да го препознаеме него и неговото влијание врз нашите животи и светот“.

Нешто повеќе од еден месец пред неговиот 80-ти роденден во 2018 година, Тарнер откри дека има деменција со телца на Луи, прогресивно мозочно нарушување. На почетокот на 2025 година, Тарнер беше хоспитализиран со блага пневмонија пред да се опорави во центар за рехабилитација.

Тарнер го преживеаја неговите пет деца, 14 внуци и две правнуци.