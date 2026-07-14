Тимови од Управата за хидрометеоролошки работи во моментот спроведуваат мониторинг на квалитетот и квантитетот на водите во сливот на Вардар, што претставува 80 отсто од сите водни тела во земјата. УХМР, во соработка со Швајцарската Програма за управување, користење и

заштита на води и меѓународни експерти врши теренски мерења, земање примероци од подземни и површински води и лабораториски анализи од вкупно 170 локации.

Мониторингот се реализира според нова национална мониторинг програма, која ги дефинира

мерните места, параметрите и методологијата за следење на квалитетот и количеството на води и која е дел од поширока Стратегија за мониторинг на води, изработена со поддршка на Швајцарската програма.

„Квалитетен и сеопфатен мониторинг на водите во државата е главен предуслов за ефикасно и

одржливо управување со водните ресурси чија вредност е непроценлива и за луѓето, и за

земјоделството, и за економијата, и за целокупниот екосистем. Резултатите од овој мониторинг ќе покажат каква е состојбата на нашите води, кои се главните предизвици со кои се соочуваме и какви мерки се потребни за нивна заштита“, вели Игор Лазаровски, директор на УХМР.

Надзорниот мониторинг, кој се очекува целосно да заврши до крајот на годината, ќе се спроведе

на вкупно 80 локации од кои ќе се земат примероци од површински води, како и со контрола на

податоците на 90 мониторинг станици за подземни води во сливот на реката Вардар. Со цел

попрецизно и поефикасно спроведување на овие активности, Програмата за води ѝ донираше на

УХМР 14 пиезометри, мерни инструменти кои се клучни за мониторинг на подземни води.

Дополнително, капацитетите на УХМР за мониторинг и заштита на водните ресурси во државата,

се унапредија со донација на модерна лабораториска опрема и две возила, во вкупна вредност од

околу 250.000 швајцарски франци.

„Една од главните цели на Програмата за води е да ги унапреди капацитетите на клучните

институции во државата кои се грижат за заштита на водните ресурси, но и да придонесе за

одржливо управување со водите, согласно стандардите на Европската Унија. Имајќи ја предвид

важноста на мониторингот на водите во сливот на Вардар, го поддржуваме овој процес со

подобрување на техничките и стручните капацитети на УХМР и со изработка на клучните стратешки документи за управување со водите“, вели Јан Квиатковски, тим лидер на Програмата за води.

Собраните информации ќе овозможат прецизна анализа на состојбата на водните ресурси,

идентификување на проблематичните подрачја, како што се загадувањето или недостигот на вода,

и подготовка на конкретни мерки за нивна заштита и одржливо користење. Во исто време,

резултатите од мониторингот ќе бидат една од основите при изработката на првиот План за

управување со сливот на реката Вардар, стратешки документ што ќе ги дефинира идните политики и мерки за управување со водите, согласно барањата на Рамковна директива за води на ЕУ.