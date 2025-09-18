МЖСПП: Воздухот во Трубарево не е загаден со ПМ 10 честички

Нема загадување на воздухот со ПМ 10 честички во селото Трубарево, каде што минатат недела се запали и изгоре склад за пластичен и електронски отпад. Според податоците од Министерството за животна средина и просторно планирање мерењата во последните 24 часа покажале дека просечната концентрација на цврсти честички е 10.9 микрограми на кубен метар, а максималната измерена вредност во тој период била 25.6 микрограми.

„Според добиените резултати, просечните концентрации на ПМ10 честички се во рамките на дозволените граници и не е евидентирано надминување на граничните вредности. Мерењата се извршени со автоматскиот систем AMBICON RTM–PM, нефлометар кој овозможува реално време следење на концентрациите на честички во воздухот, а за мониторинг беше користен инструмент сертифициран за индикативни мерења“, посочуваат од МЖС.

Според информациите од Министерството, загадување со ПМ10 немаше ниту претходниот ден, кога автоматските мерни станици на Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, поставени на локацијата во трубарево покажаа просечна дневна концентрација на честички од 19.7 микрограми и максимална измерена вредност достигнала од 39 микрограми на кубен метар.