Министерството за здравство (МЗ) соопшти дека утре – 26.07.2021, теренската вакцинација против ковид-19 ќе се одвива во следните населени места:
Тетово – Палчиште, Новаке, Камењане, Синичани, Урвич, Јеловјане
Гостивар – Равен, Здуње, Јеловце, Печково
Берово – Будинарци
Свети Николе – Дорфулија, Каратманово
Струга – Мислешево, Мороишта
Неготино – Тимјаник
Пробиштип – Неокази
Кочaни – Бели
Кичево – Колибари, Трапчин Дол, Длапкин Дол
Битола – Могила, Радобор, Д.Чарлија, Будаково, Трап
Македонски Брод – Белица, Драговдол, Модриште
Велес – Градско
Министерството за здравство секојдневно ќе информира преку соопштенија за денот и местата за теренско вакцинирање против ковид-19.