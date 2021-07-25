Министерството за здравство (МЗ) соопшти дека утре – 26.07.2021, теренската вакцинација против ковид-19 ќе се одвива во следните населени места:

Тетово – Палчиште, Новаке, Камењане, Синичани, Урвич, Јеловјане

Гостивар – Равен, Здуње, Јеловце, Печково

Берово – Будинарци

Свети Николе – Дорфулија, Каратманово

Струга – Мислешево, Мороишта

Неготино – Тимјаник

Пробиштип – Неокази

Кочaни – Бели

Кичево – Колибари, Трапчин Дол, Длапкин Дол

Битола – Могила, Радобор, Д.Чарлија, Будаково, Трап

Македонски Брод – Белица, Драговдол, Модриште

Велес – Градско

Министерството за здравство секојдневно ќе информира преку соопштенија за денот и местата за теренско вакцинирање против ковид-19.