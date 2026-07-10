Министерството за внатрешни работи, преку Секторот за компјутерски криминал во содејство со Секторот за меѓународна полициска соработка учествуваше во меѓународната операција „FIRSTLIGHT 2026“ за сузбивање на онлајн измами и перење пари координирана од Интерпол, која се реализираше во периодот од 15.01.-30.04.2026. Во операцијата учествуваа надлежни институции од 97 држави и територии, со заедничка цел откривање и сузбивање на измами со модус социјален инженеринг и поврзани активности на перење пари.
Измамите засновани на социјален инженеринг претставуваат облик на криминал при кој сторителите ја злоупотребуваат довербата на граѓаните и правните лица со цел незаконско стекнување парични средства или доверливи информации. Во оваа категорија спаѓаат измами преку компромитирање на службена електронска пошта (business e-mail compromise), инвестициски измами, романтични измами, измами со лажно претставување, сексуална уцена (sextortion) и други форми на онлајн измами.
Во рамките на операцијата на глобално ниво беа спроведени интензивни активности за размена на оперативни и разузнавачки информации, претреси на локации, блокирање и замрзнување на банкарски сметки и виртуелни паричници, како и користење на механизмите на Интерпол за брзо запирање на незаконски финансиски трансакции.
На глобално ниво, операцијата резултираше со:
Министерството ќе продолжи активно да соработува со Интерпол и меѓународните партнери во откривањето, спречувањето и гонењето на сторителите на онлајн измами и заштитата на граѓаните од пософистицираните облици на дигитален криминал.