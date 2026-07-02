Министерството за внатрешни работи информира дека вчера во полициска станица на разговор биле повикани две малолетнички и нивните родители во врска со случајот со меѓуврсничко насилство во скопски Аеродром.

Случајот, за кој се појави и видеоснимка на социјалните мрежи, во полиција го пријавила 31-годишна жена, мајка на 12-годишното девојче кое било нападнато.

Според пријавата, на 30 јуни околу 22 часот во парк во Аеродром, ќерката била нападната од 14-годишна малолетничка која заедно со својата другарка ја натерале жртвата во два наврати да клекне на колена и да се извинува.

Потоа, откако тргнала да си оди, била физички нападната од друга малолетничка, а целиот чин бил снимен со мобилен телефон од повеќе малолетници што биле присутни, наведуваат од МВР.

Од Министерството додаваат дека за настанот се известени јавен обвинител за малолетници и Меѓуопштинскиот центар за социјална работа.

МВР соопшти и дека се преземаат активности за утврдување на идентитетот на другите инволвирани малолетници во случајот.

По завршувањето на постапката, ќе бидат поднесени кривични пријави за малолетничките за сторено кривично дело „насилство“ и за нивните родители за „запуштање и малтретирање на малолетно лице“, соопшти полицијата.