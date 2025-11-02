МВР: Нема посериозни нарушувања на јавниот ред и мир, изборите течат во мирна атмосфера

На средина од изборниот ден од вториот круг на локалните избори во земјава, не се регистрирани посериозни нарушувања на јавниот ред и мир, информираше Министерството за внатрешни работи.

„Локалните избори 2025 се одвиваат во мирна, фер и демократска атмосфера на територијата на целата држава. МВР презема мерки и активности во рамки на своите надлежности со цел непречено и безбедно спроведување на изборниот процес. До сега не се регистрирани посериозни нарушувања на јавниот ред и мир“, соопштија од МВР.

Досега регистрирани се неколку пријави за агитирање при гласање на повеќе места, но по преземените мерки до овој момент не се потврдени наводите од пријавите.

од Министерството апелираа до сите граѓани и до политичките партии, да придонесат за мирна и демократска атмосфера, а доколку се сведоци на било какво нарушување на изборниот процес да пријават во најблиската полициска станица или на телефонските броеви 192 или 112.