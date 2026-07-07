Министерството за внатрешни работи (МВР) ги информира заинтересираните кандидати за прием во Средното полициско училиште дека учениците што ја завршиле првата или втората година во средните школи низ државата не треба да се отпишуваат од матичните училишта во текот на процесот на аплицирање и селекција.

Оттаму додаваат дека сите ученици што сакаат да аплицираат за прием во ова средно училиште, потребната документација треба да ја достават во оригинал или во копија заверена на нотар.

Со избраните кандидати, односно со нивните родители, старатели или законски застапници, МВР ќе склучи договор за школување, со кој дополнително ќе се регулираат процедурите и обврските кон училиштата во кои кандидатите ги завршиле првата и втората година.

МВР на 3 јули објави јавен повик за прием на 200 ученици во новото државно Средно полициско училиште, Полициска академија за учебната 2026/2027 година. Огласот трае 15 дена.

Станува збор за возобновување на средното полициско образование во државата по пауза од 26 години, односно од завршувањето на последната генерација (1996-2000), пред да се укине тогашниот Центар за образование на кадри од областа на безбедноста (ЦОКОБ) „Елисие Поповски-Марко“.

Новото државно Средно полициско училиште сега го носи името „7 Мај“, според Денот на македонската полиција.

За упис во него можат да конкурираат ученици со завршена втора година средно образование во кое било четиригодишно средно училиште во државата.

Средното полициско училиште – Полициска академија е формирано со одлука на Владата и врз основа на Законот за средно полициско училиште, кој беше донесен во август минатата година поради недостигот од формализирано средно полициско образование.