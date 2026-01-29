Министерството за внатрешни работи апелира граѓаните да ги ажурираат своите податоци за ситемот „Безбеден град“ да може да работи непречено. Тоа може да се направи на шалтер во МТВ или во станиците за технички преглед.

Посебниот шалтер во Одделот за граѓански работи, во зградата на МТВ, на приземје, работи секој работен ден во периодот од 8 до 17 часот. Тука, жителите на Скопје можат да поднесат барање за промена на контакт-податоците кои ги доставиле при регистрација на возилата, доколку има настаната промена или во случај да имаат добиено известување со неточни податоци.

Истото, може да се изврши и низ станиците за технички преглед на возила во државата каде што е распореден деташиран референт на МВР.