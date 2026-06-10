Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денеска во Софија учествува на Состанокот на министрите за надворешни работи на Процесот за соработка на Југоисточна Европа (ПСЈИЕ), кој се одржува во рамките на бугарското претседавање со оваа регионална иницијатива.

Состанокот е посветен на одбележувањето на 30-годишнината од формирањето на ПСЈИЕ и се одржува под мотото „Заеднички компас за стабилен, безбеден и одржлив регион – 30 години регионална сопственост и европска аспирација“.

Во фокусот на разговорите се европската перспектива на регионот, зајакнувањето на регионалната соработка, безбедноста и отпорноста, како и економскиот развој и конкурентноста во услови на сложени геополитички предизвици.

Во своето обраќање Муцунски оцени дека ПСЈИЕ останува еден од најважните механизми за политички дијалог и соработка во регионот.

„ПСЈИЕ останува една од највредните автентични рамки за регионална соработка. Тоа е платформа создадена од регионот, водена од регионот и одржана од уверувањето дека заедничките предизвици бараат заеднички одговори“, посочи Муцунски.

Зборувајќи за актуелните безбедносни и геополитички предизвици, посочи дека во услови на војна во Европа, хибридни закани, дезинформации, енергетска несигурност и сајбер-напади, европската интеграција и регионалната соработка добиваат уште поголемо значење.

„Проширувањето веќе не е само технички пристапен процес, туку стратешка инвестиција во безбедноста, стабилноста и конкурентноста на Европа. Безбедна и просперитетна Европа не може да биде целосна без целосна интеграција на Западен Балкан“, кажа Муцунски.Ја повтори посветеноста на државата кон членството во

Европската Унија, оценувајќи дека кредибилитетот на процесот на проширување зависи од почитувањето на преземените обврски, предвидливоста и принципот на заслуги.

„На Западен Балкан му е потребен европски пат заснован на резултати, а не на постојано одложување“, нагласи Муцунски.

Според него, Македонија останува посветена на развојот на транспортната, енергетската и дигиталната инфраструктура, како и на зајакнувањето на поврзаноста преку Коридорот 8 и Коридорот 10, кои имаат стратешко значење за регионот и европската интеграција.

Тој посочи дека инвестициите во човечкиот капитал се клучни за долгорочниот развој и конкурентноста.

„Човечкиот капитал е нашиот најголем ресурс. Без инвестирање во луѓето, ниту еден инфраструктурен проект и ниту една економска реформа не можат да го достигнат својот целосен потенцијал“, вели министерот.

Муцунски ја истакна и улогата на Советот за регионална соработка во поттикнувањето на економската интеграција, поврзаноста, безбедносната соработка и одржливиот развој во Југоисточна Европа.

На крајот од обраќањето порача дека иднината на регионот е неразделно поврзана со иднината на Европа, нагласувајќи дека со поддршка од европските партнери и со континуирани реформи, Југоисточна Европа може да биде активен придонесувач кон европската безбедност, просперитет и развој.

Во рамките на состанокот е усвоена и Заедничка декларација со која се реафирмира поддршката за европската интеграција на регионот, добрососедските односи, демократските вредности и заедничките напори за градење поотпорен и поконкурентен регион.

ПСЈИЕ е основан во 1996 година во Софија и претставува најстарата регионална платформа за политички дијалог и соработка во Југоисточна Европа. Во изминатите три децении иницијативата даде значаен придонес во зајакнувањето на довербата, стабилноста, поврзаноста и европската перспектива на регионот.