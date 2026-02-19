Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски изјави дека повеќе од 60 проценти од новите кандидати за амбасадори се професионални дипломати од редот на вработените во Министерството за надворешни работи и надворешна трговија.

Одговарајќи на прашања пред почетокот на Македонско-словачкиот бизнис форум, Муцунски посочи дека на последната владина седница предложил повеќе имиња за шефови на дипломатско-конзуларни претставништва, кои ќе бидат официјално потврдени по добивањето на потребните агремани.

„Процесот на именување и пополнување на местата на шефови на дипломатско конзуларни претставништва согласно Законот за надворешни работи го координирам јас, но целокупниот процес значи координација со претседателката на државата и претседателот на Владата“, изјави Муцунски.

Тој нагласи дека мнозинството од предложените кандидати имаат повеќе од 20 години дипломатско искуство.

Амбасадорски позиции треба да бидат пополнети во Стокхолм, Букурешт, Приштина, Лондон, Хаг, Стразбур, Софија и во седиштето на НАТО во Брисел, додека генерални конзули се предвидени во Солун и Мелбурн.