Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски побара поддршка од опозицијата за усвојување на клучните закони поврзани со европските реформи, нагласувајќи дека без договор во Собранието нема да може целосно да се реализира пристапот до европските средства.

Според него, меѓу најважните прашања се измените на Изборниот законик и реформите во правосудството, за кои е неопходно пошироко политичко усогласување и двотретинска поддршка.

„Пред се, кај изборниот законик и правосудните реформи е потребна политичка зрелост. Не декларативна поддршка на прес-конференции, туку конретна, во институциите и собранието“, изјави Муцунски.

Тој посочи дека законските измени се клучни и директно ќе влијаат врз кредибилитетот на државата, владеењето на правото и користењето на европските фондови.

„Секое блокирање, одолговлекување или политизирање на овие процеси, не е удар врз Владата, туку врз европската перспектива на државата и врз интересите на македонските граѓани“, изјави Муцунски.

Според него, во период кога државата добива сериозна доверба и поддршка од Европската Унија, политичките чинители имаат обврска да покажат одговорност и да придонесат кон измените, нагласувајќи дека “реформската агенда е директно поврзана и со планот за раст на ЕУ, кој отвора сериозни можности за инвестиции, инфраструктура и економски развој“.

Муцунски најави дека во наредниот период државата очекува „историски висока исплата“ во рамки на планот за раст, оценувајќи дека тоа претставува потврда оти европските институции го препознаваат институционалниот капацитет и подготвеноста на земјата за спроведување на реформите.

На новинарско прашање како би се постигнал консензус меѓу власта и опозицијата, со оглед на нивните спротивставени ставови, Муцунски одговори дека клучен е реформскиот процес, во рамки на кој треба да се усвојат неколку важни закони во Собранието, за што е потребен консензус или двотретинско мнозинство.

Тој истакна дека овие закони се предмет и на оценка од европските институции, поради што, како што рече, сите политички чинители треба да покажат одговорност.

„Ако опозицијата секој ден држи прес-коференции и вели нема нешто позначајно од ЕУ, треба да ги користиме фондовите, но во пракса не ги поддржуваат европските закони, тогаш заклучокот е јасен“, изјави Муцунски.

Според него, прес-конференцијата не била организирана за меѓусебни обвинувања, туку за да се упати повик за зрелост и за, како што рече, опозицијата да постапува во согласност со заложбите што јавно ги промовира.

„Денешната прес-конференција, не е свикана за да се етикетираме, туку за да ја повика опозицијата да дејствува согласно тоа што го говори. Не може кога тие се повикани да учествуваат во работна група за закон кој Европа го бара од нас, да си речат ние ќе го бојкотираме процесот бидејќи не ни се допаѓа претседателот на Владата“, изјави Муцунски