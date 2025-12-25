Муамет Хоџа денеска официјално ја презеде функцијата министер за животна средина и просторно планирање, со што стана одговорен за ресорот задолжен за заштита на животната средина, одржливиот развој и просторното планирање во државата.

На својот прв работен ден, Хоџа одржа работна средба со заменик-министерката Ане Лашкоска и со раководниот тим на Министерството.

Тој истакна дека негови приоритети ќе бидат доследно спроведување на законите, зајакнување на инспекцискиот надзор, како и транспарентна и отворена комуникација со јавноста.

Министерот нагласи дека Министерството ќе работи на целосно усогласување со Европскиот зелен договор и обврските што произлегуваат од процесот на европска интеграција. Во таа насока, Хоџа најави активно вклучување на граѓанските организации, научната и академската заедница, локалните самоуправи и другите релевантни чинители во изнаоѓањето решенија за еколошките предизвици во земјата.